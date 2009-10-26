داد و ستد 318 میلیون سهم در معاملات دوشنبه

به گزارش خبرگزاری مهر، در مقابل شاخص سهام شناور آزاد با6/7 واحد کاهش به 15 هزار و 309 واحد رسید. شاخص بازار اول هم توانست با رسیدن به عدد 10 هزار و 186 واحد، 19 واحد افزایش را در پرونده خود ثبت کند. به علاوه، شاخص بازار دوم در پایان معاملات 9/15 پله پایین افتاد تا عدد 17 هزار و 362 واحد را تجربه کند. شاخص صنعت هم با 6/9 واحد افزایش عدد 9 هزار و 654 واحد را تجربه کرد.

امروز 318 میلیون سهم به ارزش 804 میلیارد ریال داد و ستد شد که در این میان کابل‌سازی تک، حق­تقدم نیروترانس، کالسیمین ، خدمات‌انفورماتیک‌ و معادن بافق،روغن نباتی ناب ،پتروشیمی اصفهان و سیمان دورود بیشترین افزایش قیمت را داشتند.

در مقابل، سیمان هگمتان ، حق­تقدم سیمان فارس و خوزستان، حق­تقدم دارویی سبحان، سیمان کارون ، سیمان خزر ،نسوز ایران ،آذراب ،صدرا و نیرو محرکه بیشترین کاهش قیمت را میان رقبای خود تجربه کردند.

امروز سرمایه گذاران در بازار سهام برای خرید سهام خدمات انفورماتیک صف کشیدند تا این سهم در کنار شرکتهای مپنا، بیمه البرز ، بانک تجارت و سرمایه‌گذاری بانک ملی بیشترین صف‌های خرید را بخود اختصاص دهند.

ارزش صف فروش برای سهام صدرا در معاملات امروز بازار سهام به بیش از13 میلیارد ریال رسید.

ارزش صف‌های شکل گرفته برای فروش سهام کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به 8 میلیارد ریال، پتروشیمی اراک به 6/3 میلیارد ریال ، لوله تجهیزات سدید به 11/3 میلیارد ریال، آذراب به 44/2 میلیارد ریال وفولاد خوزستان به دو میلیارد و 323 میلیون ریال رسید.