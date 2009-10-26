توسعه تجاری منطقه آزاد چابهار در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، حسین سلطانی نیا در این باره گفت: هدف از انعقاد این موافقتنامه همکاری مشترک در زمینه تجارت، کمک به جذب و تسهیل سرمایه گذاری خارجی و حمل و نقل و ترانزیت است

وی با اشاره به اینکه این موافقتنامه شامل دو بخش "امور زیر بنایی" و " امور تجاری- نمایشگاهی" است، افزود: در زمینه امور زیربنایی طرفین در زمینه بهره برداری از ظرفیتهای بندری به ویژه اسکله های شهید بهشتی و شهید کلانتری در راستای توسعه تجارت بین المللی و استفاده حداکثری از موقعیت منطقه آزاد چابهار در راستای توسعه ترانزیت کالا به مقصد کشورهای حوزه خلیج فارس و آسیای میانه و همچنین افغانستان به توافق رسیدند.

سلطانی نیا در خصوص مابقی توافقات زیربنایی گفت: توسعه صنایع شیلاتی با استفاده از منابع دریای عمان با هدف گسترش صادرات فرآورده های دریایی، همکاری آموزشی کارشناسان حوزه تجارت منطقه آزاد چابهار و همچنین کمک به تسهیل مبادلات تجاری و جلب سرمایه گذاری در این منطقه برای رقابتی نمودن ترانزیت کالا به کشورهای CIS و افغانستان از دیگر مفاد زیربنایی این توافقنامه است.

نماینده تام الاختیار وزارت بازرگانی در امور مناطق آزاد در خصوص بخش دوم توافقنامه مشترک گفت: در زمینه امور تجاری - نمایشگاهی همکاری دو جانبه در زمینه بهره گیری از فناوری اطلاعات، توسعه فضای نمایشگاهی و اقامتی منطقه، استفاده از تسهیلات و مشوقهای سازمان توسعه تجارت ایران در بخش نمایشگاهی، بستر سازی حضور فعال سازمان منطقه آزاد چابهار در نمایشگاههای خارج از کشور، کمک به تبلیغات گسترده داخلی و خارجی نمایشگاهها در این منطقه و همچنین پذیرش و اعزام هیئت های تجاری و سرمایه گذاری به منطقه آزاد چابهار در دستور کار قرار گرفت.

وی اضافه کرد: همچنین طرفین توافق کردند که سازمان منطقه آزاد چابهار از امکانات دفتر سازمان توسعه تجارت ایران در دبی بهره برداری تجاری و جذب سرمایه گذاری برای این منطقه داشته باشد.

سلطانی نیا با اشاره به اینکه این توافقنامه به مناسبت روز ملی صادرات امسال تنظیم و توافق شده است، افزود: حوزه نمایندگی تام الاختیار وزارت بازرگانی در امور مناطق آزاد مسئول پیگیری و نظارت بر حسن اجرای این توافقنامه است.