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۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۶:۲۴

توسعه تجاری منطقه آزاد چابهار در دستور کار قرار گرفت

با امضای موافقتنامه مشترک میان سازمان توسعه تجارت ایران و سازمان منطقه آزاد چابهار، توسعه تجاری این منطقه در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، حسین سلطانی نیا در این باره گفت: هدف از انعقاد این موافقتنامه همکاری مشترک در زمینه تجارت، کمک به جذب و تسهیل سرمایه گذاری خارجی و حمل و نقل و ترانزیت است

وی با اشاره به اینکه این موافقتنامه شامل دو بخش "امور زیر بنایی" و " امور تجاری- نمایشگاهی" است، افزود: در زمینه امور زیربنایی طرفین در زمینه بهره برداری از ظرفیتهای بندری به ویژه اسکله های شهید بهشتی و شهید کلانتری در راستای توسعه تجارت بین المللی و استفاده حداکثری از موقعیت منطقه آزاد چابهار در راستای توسعه ترانزیت کالا به مقصد کشورهای حوزه خلیج فارس و آسیای میانه و همچنین افغانستان به توافق رسیدند.

سلطانی نیا در خصوص مابقی توافقات زیربنایی گفت: توسعه صنایع شیلاتی با استفاده از منابع دریای عمان با هدف گسترش صادرات فرآورده های دریایی، همکاری آموزشی کارشناسان حوزه تجارت منطقه آزاد چابهار و همچنین کمک به تسهیل مبادلات تجاری و جلب سرمایه گذاری در این منطقه برای رقابتی نمودن ترانزیت کالا به کشورهای CIS و افغانستان از دیگر مفاد زیربنایی این توافقنامه است.

نماینده تام الاختیار وزارت بازرگانی در امور مناطق آزاد در خصوص بخش دوم توافقنامه مشترک گفت: در زمینه امور تجاری - نمایشگاهی همکاری دو جانبه در زمینه بهره گیری از فناوری اطلاعات، توسعه فضای نمایشگاهی و اقامتی منطقه، استفاده از تسهیلات و مشوقهای سازمان توسعه تجارت ایران در بخش نمایشگاهی، بستر سازی حضور فعال سازمان منطقه آزاد چابهار در نمایشگاههای خارج از کشور، کمک به تبلیغات گسترده داخلی و خارجی نمایشگاهها در این منطقه و همچنین پذیرش و اعزام هیئت های تجاری و سرمایه گذاری به منطقه آزاد چابهار در دستور کار قرار گرفت.

وی اضافه کرد: همچنین طرفین توافق کردند که سازمان منطقه آزاد چابهار از امکانات دفتر سازمان توسعه تجارت ایران در دبی بهره برداری تجاری و جذب سرمایه گذاری برای این منطقه داشته باشد.

سلطانی نیا با اشاره به اینکه این توافقنامه به مناسبت روز ملی صادرات امسال تنظیم و توافق شده است، افزود: حوزه نمایندگی تام الاختیار وزارت بازرگانی در امور مناطق آزاد مسئول پیگیری و نظارت بر حسن اجرای این توافقنامه است.

کد مطلب 971643

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