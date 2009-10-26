به گزارش خبرنگار مهر، با برکناری تورج لارودی رئیس پیشین کمیته لیگ فدراسیون کشتی، رضا غلامی رئیس کمیته امور مسابقات تا اطلاع ثانوی به عنوان سرپرست کمیته لیگ فدراسیون کشتی منصوب شد.

لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی قرار است در دهه پایانی آبان ماه آغاز شود.