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۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۶:۵۷

پس از برکناری لارودی /

سرپرست کمیته لیگ فدراسیون کشتی منصوب شد

سرپرست کمیته لیگ فدراسیون کشتی منصوب شد

رضا غلامی رئیس کمیته امور مسابقات فدراسیون کشتی به عنوان سرپرست کمیته لیگ منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با برکناری تورج لارودی رئیس پیشین کمیته لیگ فدراسیون کشتی، رضا غلامی رئیس کمیته امور مسابقات تا اطلاع ثانوی به عنوان سرپرست کمیته لیگ فدراسیون کشتی منصوب شد.

لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی قرار است در دهه پایانی آبان ماه آغاز شود.

کد مطلب 971645

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