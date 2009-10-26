نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا با هدف بررسی تحولات ایران و افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، گردهمایی وزیران امور خارجه کشورهای اروپایی با هدف هماهنگی برای نشست سران اتحادیه اروپا که آخر هفته جاری برگزار خواهد شد، امروز (دوشنبه) در لوکزامبورگ تشکیل می شود.



بر اساس این گزارش محور مذاکرات وزیران امور خارجه کشورهای اروپایی بررسی آخرین تحولات پیش آمده در موضوع هسته ای ایران و کشیده شدن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به دور دوم عنوان شده که قرار است در نشست روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری سران این اتحادیه مطرح شود.

در این نشست همچنین شرایط "واسلاو کلاوس" رئیس جمهوری چک به منظور امضای توافقنامه لیسبون و اجرایی شدن آن در این کشور مورد بررسی قرار می گیرد.

این در حالی است که کلاوس چند روز پیش از امکان توافق بر سر این معاهده در صورت ایجاد تغییراتی در آن سخن گفته بود. از نکات قابل توجه این نشست آخرین حضور "فرانک والتر اشتاین مایر" به عنوان وزیر امور خارجه آلمان در جمع وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا است.