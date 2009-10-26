به گزارش خبرنگار مهر، علی صالح آبادی امروز ( دوشنبه ) در مراسم افتتاح تالار معاملات بین المللی نفت و فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی در کیش با اشاره به جایگاه مطلوب بازار سرمایه و ایجاد ساختار جدید آن با تصویب قانون جدید اوراق بهادار، گفت: بر اساس این ساختار وظایف نظارتی و اجرایی در بازار سرمایه تفکیک شد به نحوی که شورای عالی بورس مقام ناظر و سیاست گذار، سازمان بورس مقام ناظر و مقررات گذار، بورس کالا ، بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس و کارگزاریها، مقام اجرایی آن هستند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه در کنار این نهادها کانونهای فعال به عنوان نهادهای خود انتظام در حال فعالیت هستند، از شکل گیری کانون جدیدی در بازار سرمایه به عنوان کانون سرمایه گذاری استانی برای سهام عدالت خبر داد.

وی با بیان اینکه اصل 44 جایگاه بازار سرمایه در کشور را تعریف می کند و به بورس کالا و بورس اوراق بهادار از دو رویکرد کمک می کند، تصریح کرد: رویکرد اصل 44 تبدیل اقتصاد کشور از حالت دولتی به سمت اقتصاد شفاف و کارآ است که این ماهیت رونق بورس کالا را به همراه داشته است.

صالح آبادی ورود کالاهای جدید به بورس کالا را در راستای آزاد سازی قیمتها و شفاف سازی عنوان کرد و اظهار داشت: براساس اجرای اصل 44، شاهد عرضه های بزرگ و سنگین و حتی 300 میلیارد تومانی بوده ایم، در عین حال معاملات بازار سرمایه رشد کرده است.

وی ارزش بورس و اوراق بهادار را 65 میلیارد دلارو حجم معاملات بورس از ابتدای امسال تا پایان مهر ماه را بیش از 65 هزار و 500 میلیارد تومان اعلام و بیان کرد: هنوز معامله مخابرات قطعی نشده است که با قطعی شدن آن، حجم معاملات بورس و اوراق بهادار به بیش از 14 میلیارد دلار خواهد رسید.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: ارزش معاملات بورس کالا از زمان راه اندازی تا پایان سال 87 به 8 هزار و 300 میلیارد تومان رسید.

وی حجم معاملات بورس کالا در 7 ماه ابتدای امسال را حدود 5 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: بر اساس برآوردها امسال مجموع معاملات بورس و اوراق بهادار و بورس کالای ایران به 25 تا 30 میلیارد دلار خواهد رسید،همچنین بر اساس تخمین‌ها مجموع معاملات این دو بورس در سال 89 به 30 تا 40 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.

وی افزود: این در حالی است که بحرانهای سختی را طی ماههای گذشته شاهد بوده ایم، همچنین بسیاری از کارخانجات تولیدی و فولاد ورشکست و یا با کاهش تولید مواجه شده اند. اما با این وجود بورس کشور با رشد همراه بوده است.

صالح آبادی بازدهی بورس و اوراق بهادار از ابتدای امسال تاکنون را بیش از 55 درصد اعلام کرد و هدف اصلی بورس کالا را شفاف سازی، رقابت و کشف قیمت به صورت عادلانه دانست و گفت: کلیه کالاهای رقابتی در بورس کالا معامله خواهند شد و این بورس توسط دولت برای عرضه کالاها انتخاب شده است.

وی با اشاره به 20 ماه فعالیت بورس کالا تا پایان شهریور ماه امسال، گفت: حجم معاملات این بورس در این مدت 3 هزار و 250 میلیارد تومان ( حدود 3.5 میلیارد دلار) بوده است.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه عرضه های دولتی و خصوصی را در بورس کالا خواهیم داشت، گفت: حجم تولیدات محصولات پتروشیمی در کشور به حدود 17 میلیون تن می رسد که 6 میلیون تن آن به مصرف داخلی و 11 میلیون تن آن صادر می شود؛ بنابراین با توجه به این حجم عظیم صادراتی و بازار مناسب این محصول نیاز به راه اندازی تالاری برای معاملات محصولات نفتی و پتروشیمی داشتیم.

به گفته وی ایران 25 درصد تولید محصولات پتروشیمی منطقه را انجام می دهد؛ بنابراین افتتاح تالار معاملات بین المللی نفت، فرآرده های نفتی و محصولات پتروشیمی موقعیت استراتژیکی برای کشور در این عرصه فراهم خواهد کرد.

صالح آبادی ارتقای نظام سنتی به مدرن، تبدیل جایگاه ایران از حالت قیمت گرفتن به قیمت گذاشتن این محصولات، استفاده از تکنینکها و ابزارهای تجارت مالی، ایجاد بازار شفاف، قانونمند و رقابتی، تامین امنیت معاملات و ... را از مزایای راه اندازی این تالار عنوان کرد.

وی خاطر نشان کرد: در این بازار نه تنها محصولات داخلی عرضه خواهد شد بلکه از عرضه و معاملات محصولات نفتی و پتروشیمی کشورهای دیگر استقبال می شود.