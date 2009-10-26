کار دشواری مقابل صبا پیش رو داریم / از میزبان امتیاز می گیریم

داود مهابادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار روز سه شنبه مقابل صبای قم اظهار داشت: صبا تیم پرمهره و خوش ترکیبی است که از کادر فنی توانمندی سود می برد و در دیدار مقابل این تیم بازی دشواری پیش رو خواهیم داشت.

مهابادی اضافه کرد: دراین دیدار به دلیل مصدومیت چند بازیکن کلیدی خود را در اختیار نداریم با این وجود تمام هدف ما کسب امتیاز از تیم میزبان است تا بتوانیم فاصله خود را با رقبا کمتر کنیم.

وی در خصوص شیوه بازی تیمش در این دیدار بیرون از خانه یادآور شد: همه چیز به شرایط مسابقه بستگی دارد و در صورتیکه روند بازی به نفع ما پیش برود تلاش خواهیم کرد تا برای کسب هر سه امتیاز بازی کنیم هرچند نتیجه تساوی از بازی بیرون از خانه نیز نمی تواند نتیجه ضعیفی باشد.

سرمربی مقاومت سپاسی در خصوص حضور این تیم در رده پنجم لیگ برتر تصریح کرد: این جایگاه در سایه همدلی، رفاقت و صمیمت بین بازیکنان، کادرفنی و مدیریت باشگاه بدست آمده و تمام هدف ما قرار گرفتن در بین سه تیم بالای جدول است که تیم مقاومت تاکنون ثابت کرده توان و شایستگی کسب چنین جایگاهی را دارد.