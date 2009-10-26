سبد سوخت خودروها تعیین شد

محمد رویانیان امروز ( دوشنبه ) در حاشیه بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در شانزدهمین جشنواره و نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاریها در گفتگو با مهر با بیان اینکه سهم انواع سوختهای فسیلی در سبد سوخت خودروهای کشور تعیین شده است، اظهار کرد: جزئیات دقیق سهم هریک از سوختها تا هفته آینده اعلام می شود.

وی با بیان اینکه پیش از این وعده تحقق تعیین تکلیف سبد سوختی کشور در ابتدای آبان ماه امسال را داده بودیم، بیان کرد: این اقدام برای اولین بار است که در سطح کشور اجرایی شده است.

رویانیان پیش از این از اختلاف با وزارت نفت در تعیین سهم انواع سوختها به ویژه CNG درسبد سوختی کشور خبر داده و به خبرنگار مهر گفته بود: هم اکنون وزارت نفت قائل به توسعه CNG در کشور نیست، برهمین اساس با آنها اختلافاتی در تعیین سهم CNG در سبد سوختی خودروها داریم.

این مقام مسئول با اشاره به تکالیف قانونی وزارت نفت بر اساس ماده 22 برنامه چهارم توسعه کشور، بیان کرده بود: بر اساس این برنامه باید تا پایان سالجاری ظرفیت CNG در سبد سوختی خودروهای کشور به حدود 30 درصد افزایش یابد.

در همین حال، پیش از این عزیزالله رمضانی معاون وزیر نفت با اشاره به تعیین و تکلیف سبد سوخت خودوهای کشور تا پایان مهر ماه، گفته بود: هم اکنون میزان مصرف CNG به بیش از 10 میلیون متر مکعب در روز افزایش یافته و از این رو باید یک سهم مناسبی برای CNG در سبد سوختی خودروها مشخص کرد.

به گزارش مهر، بنزین، گازوئیل (دیزل)، CNG و گاز مایع (ال پی جی) چهار حامل انرژی سبد سوختی خودروهای کشور را تشکیل خواهند داد.

