سپاهان صدرنشین شد / توقف ابومسلم و شکست سایپا در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، در روز نخست از هفته چهاردهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر از ساعت 14:30 دقیقه امروز(دوشنبه) سه دیدار در شهرهای مشهد ، کرمان و تهران برگزار شد که در یکی از این دیدارها شاگردان امیرقلعه نویی با نتیجه یک بر صفر راه آهن را شکست دادند و صدرنشین شدند.

نتایج و گلزنان این سه دیدار به شرح زیر است:

* راه آهن شهرری - فولاد مبارکه سپاهان 1

گل‌ها: جواد ماهری (15)

* ابومسلم خراسان 2 - استیل آذین تهران 2

گل ها: محمدرضا خرسندنیا(45+2) و سعیدخانی (49) برای ابومسلم - علی آذری (18) و چییرا (90) برای استیل آذین

* مس کرمان 3- سایپا کرج 2

گل‌ها: مجتبی انصافی(5) ، زالترون (61) و مهدی رجب زاده(86 پنالتی) برای مس و کریم انصاریفرد (15) و امین منوچهری(73) برای سایپا

به این ترتیب تیم فوتبال سپاهان تا قبل از دیدار روز سه شنبه استقلال برابر ذوب آهن با 25 امتیاز صدرنشین لیگ برتر شد. استقلال 24 امتیازی است.