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۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۹:۱۱

حسنعلی نوری:

دشمنان مشترک ایران و پاکستان تحمل ارتباط نزدیک دو کشور را ندارند

زاهدان - خبرگزاری مهر: فرماندار زاهدان در نشست کمیته کارشناسی حمل و نقل ریلی راه‌آهن جنوب شرق ایران و راه‌آهن پاکستان با اشاره به ارتباط متقابل و پیوندهای عمیق فرهنگی و مذهبی بین دو کشور گفت: دشمنان مشترک تحمل پیوند و ارتباط نزدیک و مشترک را در عرصه‌های مختلف نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، حسنعلی نوری بعد از ظهر دوشنبه در این نشست که در اداره کل راه آهن جنوب شرق کشور در زاهدان برگزار شد، اظهار داشت: آنچه در تاریخ سیستان و بلوچستان در زمینه تعامل با کشور دوست و برادر پاکستان مشهود بوده، ارتباط متقابل و پیوندهای عمیق فرهنگی و مذهبی بین این دو کشور است و یقیناً دشمنان مشترک تحمل پیوند و ارتباط نزدیک را در عرصه‌های مختلف نخواهد داشت.

فرماندار زاهدان در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای حادثه تروریستی پیشین افزود: دشمنان با انجام اقداماتی از این قبیل به دنبال گسستن و از بین بردن این ارتباطات هستند و این نشست اراده جدی مسئولان دو کشور برای تعمیق و گسترش ارتباطات دو جانبه را نشان می‌دهد.

وی تأکید کرد: توسعه پایدار در بخش حمل و نقل زمانی می‌تواند به مرحله‌ای از ثبات برسد که هر دو کشور امکانات لازم را همپا و هم‌سطح در این زمینه در نظر بگیرند.

نوری بیان کرد: توقع اینست، با نگاه ویژه‌ای که در راه‌ آهن جنوب شرق و سیستان و بلوچستان وجود دارد، این تحول در خاک پاکستان و شهرهای نزدیک مرزی و محورهایی که به این مسیر منتهی می‌شود، صورت پذیرد.

فرماندار زاهدان خاطرنشان کرد: امیدواریم این نشست با افق جدیدی که برای راه آهن در جنوب شرق تعریف شده، دستاوردهای روشن و اجرایی را برای هر دو کشور به ارمغان آورد.

کد مطلب 971660

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