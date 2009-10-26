دولت اوباما از بازی خوردن از ایران در مذاکرات هسته ای می هراسد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی هشدار برخی مقامهای ایران درباره پیشنهاد غرب مبنی بر خروج اورانیوم غنی شده از این کشور نیویورک تایمز نوشت : نگرانی واشنگتن از پیگیری پیشنهاد باراک اوباما برای حل اختلافات غرب بر سر فعالیتهای هسته ای ایران بیشتر از مقامهای ایرانی است.

به نوشته این روزنامه آمریکایی اطرافیان اوباما بیم آن را دارند که دولت این کشور با طراحی چنین پیشنهادی در دامی که خود پهن کرده بیفتد به این معنی که دولت ایران در پاسخ به این اقدام واشنگتن را وارد مسیر مذاکراتی بی پایان کند. بر این اساس آنها در این میان متوجه این موضوع شده اند که به هر حال زمان در حال سپری شدن است.

در طرف مقابل نیز ایرانیها نگران فریب خوردن از غربیها درباره پیشنهاد هسته ای مطرح شده در وین هستند چرا که این امر سبب خروج بخش اعظم اورانیوم غنی سازی شده طی سالهای اخیر برای مدتی طولانی از این کشور می شود.

در این گزارش آمده است این در حالی است که همانگونه که مقامهای ایرانی بارها تاکید کرده اند این کشور قصد ندارد با تهدیدهای غرب برنامه هسته ای خود را متوقف کند. ایران ضمن تاکید بر صلح آمیز بودن این برنامه اعلام کرده که ادامه فعالیتهای هسته ای را حق مسلم خود دانسته و از آن نمی گذرد.

در همین رابطه نیکلاس برنز معاون وزیر امور خارجه آمریکا که زمانی هماهنگ کننده موضع مذاکرات واشنگتن در رابطه با برنامه هسته ای ایران بود گفته است آنچه که سبب شد جرج بوش در مدت هشت سال زمامداری خود با هر گونه مذاکره با ایران مخالفت کند این بود که می دانست این کشور هرگز دست از فعالیتهای هسته ای خود بر نخواهد داشت.

وی با این حال تاکید می کند که رویکرد جدید ایران در این مورد بیشتر تدافعی بوده و در پاسخ به اتهام افکنیهای کشورهای غربی درباره برنامه هسته ای اش به ویژه درباره تاسیسات هسته ای جدید این کشور شکل گرفته است.