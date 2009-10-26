عبدالله خواستار تغییر رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، "عبدالله عبدالله" از دولت افغانستان خواست رئیس کمیسیون مستقل انتخابات این کشور را که مسئول برگزاری انتخابات ماه آینده است، تغییر دهد.

رقیب "حامد کرزای" در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری افغانستان در کنفرانس خبری که امروز در کابل برگزار شد خاطرنشان کرد "عزیزالدین لودین" رئیس کمیسیون مستقل انتخابات صلاحیت لازم برای برگزاری دور دوم انتخابات را نداشته و باید جایگزین شود.

به اعتقاد عبدالله رئیس کنونی کمیسیون انتخابات به دلیل بروز یک بار تقلب در انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان، دیگر حائز شرایط لازم برای بی طرفی نبوده و جانبداری وی از کرزای روشن شده است.

این در حالی است که هنوز مقامهای دولتی و مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اظهار نظری در این باره نکرده اند. عبدالله در جریان کنفرانس مطبوعاتی امروز همچنین خواستار برگزاری منصفانه دور دوم انتخابات در روز هفتم نوامبر شد.

عبدالله به تازگی نیز در گفتگو با سی ان ان با اعلام حمایت خود از پیشنهاد ژنرال "استنلی مک کریستال" درصدد جلب حمایت آمریکا بر آمده و خواهان اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان شده است.

بر اساس این گزارش، اظهارات جدید عبدالله یک ماه پس از حمایت کرزای از پیشنهاد فرمانده نیروهای ائتلاف در افغانستان اعلام می شود. مک کریستال از لزوم اعزام دست کم 40 هزار نظامی دیگر به افغانستان سخن گفته است.