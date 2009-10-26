حج بهترین موسم برای تقویت بصیرت مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد محمدی ری شهری ساعتی پیش در همایش روحانیون کاروان های حج تمتع 88 با بیان این مطلب اظهار داشت: محور تبلیغات حج امسال موضوع انتظار است و با توجه به اینکه موضوع انتظار از مشترکات تشیع و تسنن است باید با توجه ویژه به آن نگریست.



وی با بیان اینکه اگر به تاریخ صدر اسلام نگاه کنیم خواهیم دید که در دوران حکومت امام علی (ع) یکی از مشکلات ایشان بی بصیرتی هوادارنشان بود اظهار داشت: اما علی در خطبه 97 نهج البلاغه خطاب به مردم کوفه در این باره فرموده اند "من به سه خصلتی که در شما هست (کرهایی هستید که گوش دارید، لالهایی هستید که حرف می زنید و کور هستید ولی دارای چشمید) و دو خصلتی که باید داشته باشید ولی ندارید (آزادمردان صادق نیستید و در سختی ها هم قابل اعتماد نیستید) گرفتار شده ام.



وی سپس در توضیح این خطبه گفت: جامعه ای که از بصیرت برخوردار است نه تنها حق را می بیند بلکه از آن هواداری می کند. مردم در جامعه با بصیرت حق بین، حق گو و حق پذیر بوده و با رهبران خود صادقانه برخورد می کنند و قابل اعتماد هستند.

ری شهری افزود: در زمان امام علی (ع) به واسطه بی بصیرتی ها، جنگهایی برپا شد و بالاخره همین مردم بی بصیرت امام را به شهادت رساندند.



نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی با اشاره به اینکه مردم ایران به واسطه امام خمینی (ره) بصیرت پیدا کردند و هوادار حق شدند گفت: انقلاب اسلامی ما محصول بینش مردمی است که حق بین، حق گو و حق پذیر بودند.



وی افزود: به همین جهت است که حضرت امام (ره) در وصیت نامه سیاسی الهی خود تاکید کردند که مردم ایران از مردم دوران امام علی (ع)، امام حسین (ع) و حتی دوران حضرت رسول (ص) بهترند.



ری شهری تاکید کرد: تردیدی نیست تداوم انقلاب و نظام جمهوری اسلامی نیز در سایه بصیرت اکثریت مردم و حمایت قاطع آنها از رهبری تحقق یافته است.



ری شهری با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر تقویت بصیرت مردم گفت: بهترین موسم برای تقویت بصیرت مردم، حج است و در پرتو نورانیت حج هر کدام از تشرف یافتگان بایستی پیام آور بصیرت باشند.



وی همچنین خطاب به روحانیون کاروانها گفت: محور وحدت کلمه دیدگاه های مقام معظم رهبری است و کاروان های حج مظهر وحدت جامعه اسلامی هستند.



نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی در ادامه به ذکر نکاتی پیرامون وظایف و نحوه عمل روحانیون کاروان ها پرداخت.



در این مراسم دکتر سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مصطفی خاکسار قهرودی رئیس سازمان حج و زیارت نیز به ایراد سخن پرداختند.

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