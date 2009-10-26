آبگرفتگی معابر مازندران / باران شدید مازنیها را غافلگیر کرد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، مازندرانی ها در هفته های اخیر و در نخستین روزهای فصل پاییز شاهد روزهای آفتابی و گرمی بودند و امروز عصر با کاهش برودت هوا به نوعی پاییز را احساس کردند.

باران شدید در شهرهای مرکزی و شرق مازندران از جمله ساری، بهشهر و قائم شهر به شدت آغاز شده و موجب اختلال در رفت و آمد شهروندان شده است.

داستان همیشگی آبگرفتی معابر و خیابان ها نیز از جمله مشکلاتی است که مردم در پی بارندگی های شدید با آن مواجه شده اند.

این مشکلات باوجود شروع فصل مدارس و رفت و آمد دانش آموزان خانواده ها را بیش از پیش نگران کرده است و فعالیت دوچندان مسئولان شهری ضرورت خاصی دارد.

سازمان هواشناسی مازندران نیز هشدارهایی در خصوص وقوع سیل و بالا آمدن رودخانه ها اعلام کرده است.

سرپرست ستاد حوادث غیرمترقبه استان در گفتگو با خبرنگار مهر بارندگی در شرق و غرب استان را شدید اعلام کرد و اظهار داشت: محور ساری به کیاسر، ساری به نکا و بخش هشت ساری در مرکز استان شاهد بارندگی های شدیدی بوده است.

رمضانعلی کیوان پور در خصوص زمان باز شدن جاده هراز نیز گفت: این محور امروز ساعت شش باز می شود و عبور و مرور وسایل نقلیه به حالت عادی برمی گردد.

به گفته وی، تاکنون هیچ گونه تصادفی بر اثر بارندگی شدید گزارش نشده است.