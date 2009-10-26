عاملان انفجارهای یکشنبه و چهارشنبه بغداد یکی هستند/ادامه اختلافات با سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، "هوشیار زیباری" در گفتگو با شبکه تلویزیونی العربیه تاکید کرد : همان گروهی که انفجارهای چهارشنبه خونین بغداد را انجام دادند، عامل جنایت یکشنبه نیز هستند.



وی خاطر نشان کرد : ما پس از تکمیل تحقیقات درباره انفجارهای یکشنبه، موضع رسمی خود را اعلام خواهیم کرد.



زیباری گفت : ما در گذشته نیز سوریه را متهم نکردیم، بلکه بعثی ها و صدامی هایی را که در خاک این کشور اقامت دارند، به دست داشتن در انفجارهای بغداد متهم کردیم.



وی افزود: شیوه اجرای انفجارهای یکشنبه و مواد به کار رفته در این انفجارها نشان می دهد که عاملان این انفجارها و انفجارهای چهارشنبه خونین یکی هستند.



وزیر امور خارجه عراق با تاکید بر پیگیری درخواست رسیدگی بین المللی به انفجارهای یکشنبه گفت : انفجارهای روز گذشته، موضع عراق برای درخواست از سازمان ملل متحد و شورای امنیت برای انجام تحقیقات درباره این انفجارها را تقویت کرده است.



زیباری تاکید کرد : این انفجارها نه تنها ثبات و امنیت عراق، بلکه حتی ثبات و امنیت منطقه را نیز هدف قرار داده است.



وی گفت : انفجارهای یکشنبه که یک مسئله خطرناک است، نشان داد عراق به کمک بین المللی نیاز دارد و به همین سبب به قوانین بین المللی متوسل شده است.



زیباری خاطر نشان کرد : این حق حاکمیتی عراق است تا خواستار کمک بین المللی برای رسیدگی به انفجارهای بغداد شود به ویژه اینکه کشورهای همسایه در نشستهای برگزار شده با عراق متعهد به همکاری کامل با عراق و حمایت از ثبات و امنیت این کشور شدند، اما متاسفانه تا کنون چنین چیزی را مشاهده نکرده ایم.



وزیر امور خارجه عراق از ادامه اختلافات میان این کشور و سوریه به سبب پاسخ ندادن به خواسته های بغداد برای تحویل تروریستهای تحت پیگرد مقیم سوریه خبر داد و گفت : میانجیگری ها برای حل این اختلافات نیز نتیجه ای نداشته است.

دست کم 150 کشته و بیش از 500 زخمی آخرین آمار تلفات انفجارهای یکشنبه سوم آبان در بغداد است تا یک روز خونین دیگر برای پایتخت پس ازانفجارهای موسوم به چهارشنبه خونین رقم بخورد، انفجارهایی که دولت عراق تاکید کرده عاملان آن یکی هستند.