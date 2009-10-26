  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۷:۲۲

سیدمصطفی داوودی:

روابط جدیدی بین راه آهن ایران و پاکستان ایجاد می شود

روابط جدیدی بین راه آهن ایران و پاکستان ایجاد می شود

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه آهن جنوب شرق ایران گفت: روابط جدیدی بین راه آهن دو کشور ایجاد خواهد شد که نیاز به تنظیم و امضای تفاهم نامه های مجددی در این زمینه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، سید مصطفی داوودی عصر دوشنبه در نشست کمیته مشترک کارشناسی حمل و نقل ریلی ایران و پاکستان که در زاهدان آغاز شده است، اظهار داشت: اتصال راه آهن زاهدان به شبکه سراسری راه آهن جمهوری اسلامی ایران و راه آهن آسیای میانه و اروپا بر اهمیت این اجلاس افزوده است.

وی به تجربه 90 ساله ارتباط میان راه آهن دو کشور ایران و پاکستان اشاره کرد و گفت: این راه آهن باعث خیر و برکت برای دو کشور ایران و پاکستان است و امیدواریم که با تفاهم نامه های جدید حجم حمل و نقل ریلی میان دو کشور افزایش یابد.

داوودی همچنین اعلام کرد: بازنگری مراودات حمل و نقل ریلی میان راه آهن جنوب شرق کشور و پاکستان از اهداف و برنامه های این اجلاس است که هر شش ماه یکبار برگزار می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: مسئولان و اعضای کمیته کارشناسی حمل و نقل ریلی در این اجلاس با ایجاد روابط خوب میان دو کشور به رفع موانع و مشکلات این حوزه می پردازند.

کد مطلب 971669

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها