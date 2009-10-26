فرهاد توحیدی به خبرنگار مهر گفت: امروز ساعت 17 اولین جلسه آقای عسگرپور با فاطمه معتمدآریا، جعفر پناهی و مجتبی میرتهماسب و دوستانی که در سفر آمریکا همراهمان بودند برگزار می‌شود. در این نشست راهکارهای حل مشکل ممنوع‌الخروجی این دوستان بررسی می‌شود.

وی افزود: آقای عسگرپور از همان ابتدا نگران این مشکل بودند و در گفتگوی مطبوعاتی بعد از سفر هم از این ماجرا گلایه کردند، مدیر عامل خانه سینما مصم است این مشکل را با همکاری وزارت ارشاد حل کند، امیدوارم نهادهای مربوط با این موضوع با خانه سینما و این هنرمندان همکاری کنند.

دبیر سیزدهمین جشن خانه سینما ادامه داد: در جلسه امروز آقای داود رشیدی رئیس انجمن بازیگران هم حضور دارد و تلاش‌هایی که تا به حال انجام شده و برنامه‌هایی که قرار است در آینده برای حل این مشکل انجام دهیم بررسی می‌شود.