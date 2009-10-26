وعده زلایا به طرفدارانش درباره نزدیک بودن توافق با کودتاچیان هندوراس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "مانوئل زلایا" به طرفداران خود وعده داد زمان دستیابی به توافق با کودتاچیان درباره آینده سیاسی هندوراس بسیار نزدیک است.

وی که در یک برنامه رادیویی محلی سخن می گفت، افزود: من نمی توانم جزئیات بیشتری در این مورد به شما ارائه دهم، اما باید بگویم که هندوراس در وضعیت کنونی باقی نخواهد ماند.

این در حالی است که مذاکرات نمایندگان زلایا و دولت کودتا برای تشکیل دولت جدید در هندوراس، جمعه گذشته پس از دو هفته گفتگو بدون اعلام نتیجه مشخصی به پایان رسید.



پیش از این نیز "ماریا مجیا" نماینده زلایا در این مذاکرات گفته بود این گفتگوها به علت طولانی شدن و بی نتیجه بودن، متوقف شده است. نشست مذکور پس از دیدار شماری از مقامهای بین المللی از تگوسیگالپا پایتخت هندوراس در هفتم اکتبر آغاز شده بود.

در همین حال زلایا خواستار بازگشت به قدرت پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هندوراس در روز بیست و نهم نوامبر بوده و گفته است انتخابات بدون حضور وی غیرقانونی است. با این حال "روبرتو میچلتی" رئیس دولت کودتا ضمن مخالفت با این خواسته از برگزاری انتخابات تحت هر شرایطی خبر داده است.

گفتنی است زلایا از زمان برکناری از قدرت در اواخر ماه ژوئن تا کنون در تبعید به سر برده و تلاش چند باره او برای بازگشت به هندوراس بی نتیجه بوده است. دولت کودتا تهدید کرده در صورت بازگشت به کشور وی را محاکمه خواهد کرد.