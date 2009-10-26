حاشیه های دیدار پرسپولیس و تراکتورسازی تبریز

به گزارش خبرنگار مهر نیمه اول دیدار تیم های پرسپولیس تهران و تراکتورسازی تبریز در حالی با نتیجه تساوی بدون گل به اتمام رسید که بیش از 50 هزار نفر برای تماشای این مسابقه به ورزشگاه آزادی آمده اند.

حدود 40 درصد را هواداران تیم تراکتورسازی تشکیل می دهند که از صبح امروز برای تماشای بازی تیم محبوبشان به ورزشگاه آزادی آمده اند.

حواشی دیدار پرسپولیس تهران- تراکتورسازی تبریز در زیر می آید:

* پیش از آغاز مسابقه حبیب کاشانی مدیر عامل باشگاه پرسپولیس به همراه فراز کمالوند سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی نزد هواداران دو تیم پرسپولیس تهران و تراکتورسازی تبریز رفته و با اهدای دسته گل به ابراز احساسات آنها پاسخ گفتند.

* در طول نیمه اول این دیدار هواداران تیم فوتبال تراکتورسازی با شور و حرارت خاص و یکصدا تیم محبوب خود را بدون وقفه تشویق کردند. آنها با شعارهایی به زبان های آذری و فارسی تیمشان را تشویق به ارائه بازی بهتر مقابل سرخپوشان تهران می کردند.

* پیش از آغاز بازی به همت کمیته فرهنگی سازمان لیگ فدراسیون فوتبال به مناسبت ایام ولادت امام رضا(ع) از بلند گوهای ورزشگاه مولودی پخش شد.

* هواداران تیم فوتبال تراکتورسازی در اقدامی هماهنگ که از زمان اعلام فرصت بازیکنان پرسپولیس پشت به ورزشگاه کرده و با سر و صدای زیاد تشویق های هواداران تیم سرخپوش تهرانی را کور کردند.

* حبیب کاشانی دقایقی قبل از آغاز مسابقه حلقه گل برگردن حسن رودباریان و محمد نصرتی انداخت.

* نصرتی قبل از ورود به زمین به سمت تماشاگران پرسپولیس گل پرتاب کرد و به ابراز احساسات آنها پاسخ داد.

* از سوی سازمان لیگ فدراسیون فوتبال به احمدرضا عابدزاد، علیرضا حقیقی، علیرضا محمد ، حمیدرضا علی عسگر و علیرضا میرشفیعیان بازیکنان تیم های پرسپولیس و تراکتورسازی حواله سفر به مشهد مقدس اهدا شد. این اقدام به مناسبت فرا رسیدن ایام ولاد حضرت امام رضا(ع) و داشتن نام رضا صورت گرفت.

* در دقایق پایانی نیمه اول کادر فنی تیم فوتبال تراکتورسازی که اعتقاد داشت خطای پنالتی روی مهاجم این تیم نادیده گرفته شده به شدت نسبت به نظر داور اعتراض کرد.

* در جایگاه ویژه ورزشگاه آزادی چهره هایی آشنایی چون حبیب کاشانی ، ناصر شفق، محسن خلیلی، افشین قطبی، مربی تیم ملی فوتبال ایران و ... حضور داشتند.

* در پایان نیمه اول و با خروج بازیکنان دو تیم تراکتورسازی و پرسپولیس از زمین مسابقه هر کدام از نفرات دو تیم به گونه ای نسبت به قضاوت داور اعتراض می کردند.

* در جایگاه ویژه خبرنگاران ورزشگاه آزادی تعدادی از خبرنگاران تبریزی نشسته بودند که همچون هواداران تراکتورسازی با حرارت بازی تیم محبوبشان را دنبال می کردند و ابراز احساسات آنها با اعتراض برخی از خبرنگاران تهرانی مواجه شد که سکوت این خبرنگاران آذری را در ادامه بازی بدنبال داشت.