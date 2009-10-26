مس به بازیکنان جدید نیاز دارد/ آغاز مذاکرات با بازیکنان

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، مظلومی عصر دوشنبه پس از شکست سایپا در کرمان گفت: مس کرمان در فصل جاری در سه جام مختلف حضور دارد و هدف مس کسب موفقیت در این جامهاست در همین راستا مدیران شرکت مس باید بودجه باشگاه را برای تقویت بازیکنان تیم افزایش دهند.

وی افزود: با توجه به فشردگی بازیکنان در لیگ برتر در حال حاضر برای حضور در این دیدارها نیز با کمبود بازیکن مواجه شده ایم و نمی توانیم فرصت استراحت و ریکاوری به بازکنان بدهیم به همین علت توان جسمانی تیم کاهش یافته است.

مظلومی خاطرنشان کرد: با چند بازیکن در حال مذاکره هستیم و با توجه به وجود چند سهمیه نسبت به جذب و یا مبادله بازیکنان با سایر تیمها اقدام خواهیم کرد.

وی در زمینه دیدار با سایپا افزود: هر چند که تنها چهار روز از دیدار سخت مقابل ملوان می گذشت اما مجبور بودیم از همان بازیکنان استفاده کنیم و در نهایت با تلاش بازیکنان موفق به شسکت سایپا شدیم.

وی عنوان کرد: گلهایی که در این دیدار دریافت کردیم همه از روی اشتباهات فردی بازیکنان به ثمر رسید اما در نهایت با استفاده از عمق دفاع ضربه پذیر سایپا موفق به شکست این تیم شدیم.

مظلومی افزود: در این فصل 25 گل زده ایم و 25 گل دریافت کرده ایم که به جرات 18 گل دریافت شده از روی اشتباهات فردی بوده است.