دولت سارکوزی خواستار شناساندن هویت ملی به فرانسویها شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه سوئیسی تاگس آنسایگر، اریک بسون وزیر امور مهاجران فرانسه از گسترش حجاب اسلامی در شهرهای این کشور به شدت انتقاد کرد.

وی در گفتگو با شبکه تلویزیونی "LCI" فرانسه حجاب زنان مسلمان را برای جامعه فرانسه غیرقابل پذیرش خوانده و مدعی شد این مسئله آزادیهای زنان را به خطر می اندازد.

بسون در عین حال خواستار به بحث گذاشته شدن موضوع هویت فرانسوی توسط دستگاههای اجرایی شد. این وزیر فرانسوی همچنین مدعی شد حجاب اسلامی توهین به زنان فرانسوی بوده و مخالف قانون برابری زن و مرد در این کشور است.

عضو کابینه نیکلا سارکوزی پیشنهاد داد دولت به منظور مقابله با گسترش رویکرد مردم فرانسه به حجاب اسلامی اقدام به شناساندن هویت ملی به فرانسویها کرده و برای این منظور بحثهای کارشناسی را در دستگاههای اجرایی برگزار کند.

به گفته بسون دولت باید به این سئوال که "فرانسوی بودن به چه معناست" پاسخ داده و با این کار فرانسویها را به شناخت بهتر هویت خود و زنده شدن تعصب ملی در آنها بپردازد.

طی سالهای اخیر رویکرد فزاینده مردم فرانسه به اسلام و ارزشهای آن نظیر حجاب، سبب نگرانی مقامهای دولت فرانسه شده و آنها را وادار به تصویب قوانین و اقدامات بازدارنده در برابر این موج کرده است.