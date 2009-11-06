نهادینه سازی و رفتارهای دیپلماتیک

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کتاب که نسخ هائی از آن برای خبر گزاری مهر ارسال شده سفیر سودان با ارائه یک تحلیل تاریخی سیر فعالیت های دیپلماتیک را از صدر اسلام تا کنون مورد تجزیه وتحلیل قرار داده است.



نویسنده کتاب در بخشی از اثر خود به شیوه حضرت رسول اکرم "ص" در انتخاب نمایندگان شایسته برای ابلاغ رسالت خود واعزام این سفرا به دربار پادشاهان مختلف آن زمان اشاره کرده است.



در بخشی از این کتاب نویسنده با استناد به کتاب" خدای نامه "به دیپلماسی پادشاهان ایران باستان مانند اردشیر بابکان در گزینش سفرا و نمایندگان سیاسی ایران واستفاده مسلمانان صدر اسلام از تجربه دیپلماسی ایرانیان پرداخته است.





سفیر سودان در تهران در این کتاب به ضرورت نهادینه سازی اصول دیپلماسی بر مبنای شریعت اسلامی ونحوه استفاده از ظرفیت ها وشیوه های دیپلماسی در شرایط ویژه ونیز خطوط کلی ماموریت کنسولگری های کشورهای اسلامی در خارج اشاره کرده است.



یاد آور می شود سلیمان عبدالتواب متولد شهر ام درمان سودان و تحصیلات خود را در رشته اقتصاد اسلامی در دانشگاه قاهره شاخه خارطوم به پایان رسانده است. وی ماموریت های دیپلماتیک در ریاض وقاهره داشته و آخرین سمت وی سفیر سودان در تهران می باشد.