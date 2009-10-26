دانشجویان سیستان و بلوچستان مهارتهای پیشرفته را آموزش می بینند

ننبه گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، محمد میرفتح اللهی عصر دوشنبه در نشست مشترک با رئیس دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، مدیران گروههای آموزشی و اساتید دانشگاه سیستان و بلوچستان که در جریان بازدید آنها از مراکز آموزش فنی وحرفه ای شماره یک وICT شهرستان زاهدان برگزار شد، اظهار داشت: هدف از برگزاری اینگونه جلسات ایجاد زمینه های لازم برای ارتقاء صلاحیتهای حرفه ای دانشجویان در حین تحصیل و حضور فعال آنان در فعالیتهای کارآفرینی، اقتصادی و مدیریتی کشور می باشد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان تأکید کرد: رشته های قدیمی که جایگاهی برای اشتغال ندارد از لیست دوره های آموزشی مراکز آموزش فنی و حرفه ای حذف و رشته های جدید جایگزین میشود .

وی با اشاره به ایجاد اشتغال در حوزهای مختلف کشاورزی، صنعت، نخیلات و صید و صیادی در استان اعلام کرد: براساس تفاهمنامه همکاری با دانشگاه سیستان و بلوچستان و با توجه به نیاز بازار کار و استانداردهای جدید، مهارتهای پیشرفته به دانشجویان این دانشگاه آموزش داده می شود .

رئیس دانشکده مهندسی شهیدنیکبخت دانشگاه سیستان و بلوچستان نیز در این نشست با استقبال از گسترش آموزشهای فنی وحرفه ای در دانشگاهها آمادگی خود را برای همکاری هرچه بیشتر با مراکز آموزش فنی و حرفه ای در رشته های مهارتهای پیشرفته و پایه فنی و غیرفنی اعلام کرد .

دکتر صمیمی افزود: این نشست در راستای تعامل و ارتباط بیشتر دانشگاهها با مراکز آموزش فنی و حرفه ای و اهمیت مهارت آموزی دانشجویان انجام می شود .

در این بازدید و نشست دکترشهرکی رئیس انجمن نخبگان دانشجویی دانشگاه سیستان وبلوچستان، مهندس زاهدی مدیرگروه معدن،دکتراکبری مدیرگروه عمران، دکترشفیعی مدیرگروه مواد ومتالوژی، دکترصادقی مدیرگروه مهندسی شیمی،دکتربهزاد رئیس پژوهشکده نانو، دکترفراهت رئیس گروه مکانیک، مهندس لاریان سرپرست کارگاههای آموزشی دانشکده شهید نیکبخت، مهندس اصغری و رضایی کارشناسان و مدرسین کارگاه مکانیک دانشکده و کارشناسان کارگاههای فنی نیز حضور داشتند .