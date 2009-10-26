اجرای طرح تحول اقتصادی اجتناب ناپذیر است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کیش، شمس‌الدین حسینی امروز ( دوشنبه) در مراسم افتتاح تالار معاملات بین المللی نفت ، فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی در کیش گفت: تالار معاملات بین‌المللی فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی به عنوان نگین بورس کالای ایران در نگین مرجانی جزیره زیبای کیش نشست.



وی اظهارداشت: اقتصاد ایران، اقتصادی با ظرفیت بالاست که دارای ظرفیت‌های و فرصت‌های زیادی است واساس تدوین سند چشم‌انداز افق 1404 نیز از همین رو بوده است.

حسینی تصریح کرد: خوشبختانه سند چشم‌انداز نوشته و تصویر آرمانی آن نیز ترسیم شده است از همین رو نیازمند مسیری کارآ هستیم که با ابلاغ اصل 44 و تدوین قانون در این زمینه ، اجرای این سیاست‌ها تعریف و مسیر آن مشخص شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه طرح تحول اقتصادی با همین نیت تدوین شده است، افزود : برای اصلاح ساختارها نمی توان با روشی سنتی به اهداف ترسیم شده دست یافت به همین علت نیازمند نقش آفرینی بورس هستیم .

حسینی با بیان اینکه نقش بورس در دولت جدی گرفته شده است ، ادامه داد : در سال 84 کل ارزش معاملات انجام شده در بورس 8هزار و 100 میلیارد تومان بود در حالی این رقم در سال 87 به 22 هزار میلیارد تومان رسید ، که در مقایسه با سایر حوزه ها شاهد رشد پرشتابی در بورس هستیم.

وی ابراز داشت : طی هفت ماه نخست امسال حجم معاملات بورس اوراق بهادار و بورس کالای ایران به 12 هزار میلیارد تومان نزدیک شده است، البته این رقم بدون در نظر گرفتن معامله بلوکی مخابرات است.

حسینی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی شاهد عرضه ابزارهای جدید مالی در بازار سرمایه هستیم، خاطرنشان کرد : این ابزارها با در نظر گرفتن ملاحظات شرعی در بازاراوراق بهادارعرضه شده و توافق کارشناسان و علما دراین زمینه یکی از مهم ترین مسائل است.

وی به اتفاق دیگری در بازار سرمایه اشاره کرد و افزود : در حال حاضر تنوع محصولات در بورس کالا بسیار افزایش یافته است در حالی که در روزهای نخست راه اندازی تعداد کالاهای معامله شده بسیار اندک بود.

حسینی ادامه داد : هم اکنون 60 قلم محصول پتروشیمی در بورس کالا موردمعامله قرار می گیرد و به زودی شاهد عرضه سایر محصولات در این بورس خواهیم بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه باید پوشش بورس را به لحاظ جغرافیایی باید افزایش داد، تصریح کرد : هم اکنون انجام معاملات برای خارجیها در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد اما این امکان در جزیره کیش تسهیل شده و بسیار راحت تر است.

وی گفت : حرکات و برنامه های دولت در جهت حمایت از توسعه بازار سرمایه همچنان پابرجاست و در برنامه پنجم توسعه نیز احکام مختلفی در این خصوص دیده شده است.

حسینی با قدردانی از مجلس شورای اسلامی در همکاری های انجام شده ، تصریح کرد : در حال حاضر شرکتهایی که محصولاتشان را در بورس کالا عرضه می‌کنند به تناسب عرضه از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شوند.

وی ادامه داد : چنانچه می پذیریم رقابت درسیاست‌های کلی اصل 44 نسخه ای شفابخش در اقتصاد ایران است، باید الزامات آن را نیز بپذیریم چرا که نمی توان بازار محصولات پتروشیمی را رقابتی کرد در حالی که خوراک پتروشیمی رقابتی نیست.

حسینی با طرح این سئوال که چگونه می توان یک ماده اولیه را قیمت‌گذاری کرد اما فرآورده های آن را قیمت گذاری نکرد، اظهارداشت: باید الزامات رقابت و بهره وری را بپذیریم و طرح هدفمند کردن یارانه ها این الزام را فراهم می کند.

وزیر اموراقتصادی و دارایی با بیان اینکه تصور می کنم در این زمینه اطلاع‌رسانی درستی انجام نشده است، گفت : گاهی شاهد هستیم که از طرح تحول اقتصادی به عنوان یک داروی تلخ یاد می‌شود که باید این التهاب آفرینی را که مانعی در مسیر اجرای نسخه شفابخش اقتصاد است، کنار گذاشت.

وی تاکید کرد : اجرای این طرح برای اقتصاد ایران ، اجتناب ناپذیر است به طوری که گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که طی هشت سال آینده امکان صادرات برای نفت وجود ندارد.

وی افزو د: امروز در اقتصاد ایران گام‌های بزرگی برداشته شده و از کشورهای منطقه می‌خواهیم تا در این زمینه به ما بپیوندند تا تعیین کننده قیمت در منطقه باشیم.