ایجاد بورس نفت در آینده ای نزدیک / قدرت خرید مردم افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کیش ، سید شمس الدین حسینی امروز ( دوشنبه ) در مراسم راه اندازی تالار معاملات بین المللی نفت، فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی در کیش گفت: امکان فعالیت کارگزاران خارجی در تالار معاملات افتتاح شده در روز جاری فراهم شد.

حسینی با بیان اینکه تالار معاملات بین المللی نفت، فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی به قطب معاملات بورسی این محصولات در منطقه تبدیل خواهد شد، گفت: با توجه به اینکه به لحاظ فنی و مقرراتی با محدودیتی مواجه نیستیم بورس نفت نیز به زودی ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه سرمایه گذارانی که به دنبال معاملات بلند مدت هستند وارد بورس پتروشیمی می شوند، یکی از اقدامات سازمان بورس و شورای عالی بورس را فراهم کردن زمینه های حذف محدودیت برای سرمایه گذاران خارجی در بورس اعلام کرد و افزود: لایحه ای در این خصوص در سازمان بورس و شورای عالی بورس تصویب شده است که هم اکنون در دستور کار هیئت وزیران و کمیسیون اقتصادی دولت قرار دارد.

وزیر امور اقتصادیی و دارایی یکی از نمونه های حمایتی دولت از توسعه بورس و بازار سرمایه را تدوین لایحه توسعه به کارگیری ابزارها و نهادهای مالی عنوان کرد که در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شده است و هم اکنون در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می گیرد.

حسینی ادامه داد: بر اساس این لایحه به کالاهایی که در بورس کالا معامله می شود به میزانی از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند شد.

وی با تاکید بر اینکه منعی برای بین المللی شدن بورس کیش وجود ندارد، گفت: با این امر محصولات بورس پتروشیمی روانه سایر کشورها می شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: ما به دنبال فراهم کردن ظرفیت جدید برای معاملات سودآور در بورس پتروشیمی هستیم.

حسینی افزود: بورسهای دنیا و منطقه تقویت کننده و مکمل یکدیگرند و بورس ایران نیز سایر بورسهای منطقه را تقویت می کند.

وی تشکیل نهادهای جدید را از جمله حمایتهای دولت در راستای توسعه بازار سرمایه ذکر کرد و اظهار داشت: یکی از پیشنهادات مطرح شده در برنامه پنجم با توجه به شفافیت و رقابت در بورس کالا این است که تشکیلات معاملاتی که در بورس کالا صورت می گیرد حذف می شود.

وزیرامور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه وقتی بورس در جهاتی فعال می شود نهادهای مالی دیگر را به دنبال خود می کشد، افزود: از آنجایی که بانکها به دنبال سود هستند خدمت سودآوری نیز ارائه می کنند.

حسینی گفت: با تشکیل بورس نفت حجم معاملات افزایش می یابد و بانکها نیز در این راستا اقداماتی را در ارائه خدمات انجام خواهند داد .

وی در خصوص لایحه هدفمند کردن یارانه ها گفت: ایران در سالهای گذشته از نقیصه ساختاری رنج می برد و بخشی از ثروت مردم را که متعلق به خودشان بود توسط دولت قیمت گذاری می شد که نتیجه این امر کاهش رفاه برای برخی از اقشار جامعه بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: نفت و پتروشیمی که دارای ارزش افزوده هستند با این حال مشکلاتی را نیز به همراه دارند که برای کاهش این قبیل مشکلات مجلس و دولت طرح ملی برای افزایش رفاه جامعه را که همان طرح هدفمند کردن یارانه هاست بررسی می کنند.

به گفته حسینی اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها منجر به افزایش قدرت خرید مردم و افزایش بهره وری و کاهش اتلاف منابع می شود. وی افزود: با اصلاح قیمتها الگوی تولید مصرف اصلاح می شود.