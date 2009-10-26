به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیتالله حسین نوری همدانی عصر دوشنبه در دیدار با مدیرکل امور دینی و اعزام مبلغ سازمان اوقاف و امور خیریه کشور و سرگروهان و معاونان تبلیغی سازمان اوقاف و امور خیریه به موضوع کاپیتولاسیون اشاره کرد و گفت: چهارم آبان سال 43 امام در خصوص کاپیتولاسیون فریاد برآورد و اعتراض کرد که این اعتراض جرقه انقلاب را به وجود آورد.
استاد حوزه علمیه قم گفت: امام خمینی (ره) با این کار پایههای انقلاب را به وجود آورد و بعد از آن موضوع انقلاب شکل گرفت.
این مرجع تقلید اسلام، مردم و رهبری را سه رکن اصلی انقلاب و نظام دانست و گفت: باید این سه رکن را حفظ کرد و توجه داشت که رهبری محور وحدت است.
استاد درس خارج حوزه در ادامه با اشاره به اهمیت توجه به تبلیغ دین گفت: تبلیغ مسائل دینی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و باید مبلغان ما به آن توجه داشته باشند.
وی ادامه داد: کار تبلیغ دین کار حساسی است و در روایات نیز به آن اشاره شده است.
آیتالله نوری همدانی خطاب به طلاب و مبلغان گفت: باید شما صحیفه نور امام راحل را مطالعه کنید و این کتاب به عنوان کتاب بالینی شما باشد.
این مرجع تقلید اظهار داشت: همچنین قرائت دفتر تبیان امام خمینی نیز از اهمیت خاصی برخوردار است که در کنار وصیتنامه امام به طلاب و مبلغان سفارش میشود.
وی اظهار داشت: تبلیغ کار انبیا است و بسیار مهم است و تبلیغ یک امر ساده نیست و کسی میتواند به درستی تبلیغ کند که خودش را آماده تبلیغ کرده باشد.
استاد برجسته حوزه علمیه قم به ویژگیهای مبلغان اشاره کرد و گفت: مبلغان دینی باید ادبیات قوی داشته باشند و باید در قلم خود دقت کافی کنند.
آیتالله نوری همدانی افزود: مبلغ باید در ابتدا فکر کند و بعد به تبلیغ دین بپردازد و مطالب را دسته بندی شده ارائه کند.
وی گفت: باید مبلغان در انتخاب موضوع تبلیغ خود دقت کنند و بدانند که هر موضوعی مخاطب خاص خود را دارد.
این مرجع تقلید به ذوق و سلیقه مبلغان اشاره کرد و گفت: باید مبلغان ذوق و سلیقه کافی داشته باشند و با هنر و فن بیان خود به تبلیغ دین بپردازند.
آیتالله نوری همدانی افزود: مطالبی که مبلغان بیان میکنند باید دارای سند باشد و از آیات قرآنی و نهجالبلاغه نیز استفاده کنند.
آیتالله نوری همدانی:
فریاد امام خمینی (ره) در خصوص کاپیتولاسیون جرقه انقلاب را به وجود آورد
قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع عظام تقلید قم فریادهای امام خمینی(ره) در خصوص کاپیتولاسیون را موجب به وجود آمدن جرقههای انقلاب اسلامی عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیتالله حسین نوری همدانی عصر دوشنبه در دیدار با مدیرکل امور دینی و اعزام مبلغ سازمان اوقاف و امور خیریه کشور و سرگروهان و معاونان تبلیغی سازمان اوقاف و امور خیریه به موضوع کاپیتولاسیون اشاره کرد و گفت: چهارم آبان سال 43 امام در خصوص کاپیتولاسیون فریاد برآورد و اعتراض کرد که این اعتراض جرقه انقلاب را به وجود آورد.
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