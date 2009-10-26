رشد نقدینگی به 27 درصد رسید/ تدابیر جدید برای مهار نقدینگی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین قضاوی عصر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران به تشریح آخرین وضعیت شاخص قیمتهای خرده فروشی، شاخص قیمت کالاهای صادراتی و همچنین آمار پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری ها در سه ماهه ابتدای سالجاری پرداخت و گفت: نرخ تورم در در دوازده ماهه منتهی به شهریور 88 به 18.5 درصد کاهش یافت، این در حالی است که این رقم در پایان سال 87 معادل 25.4 درصد بود.

قضاوی از کاهش 6.9 درصدی نرخ تورم در شش ماه گذشته خبر داد و افزود: اگر تغییرات سطح قیمتها را نقطه به نقطه در نظر بگیریم در شهریور 88 نسبت به مدت مشابه سال گذشته به عدد 9.3 خواهیم رسید به نحوی که در تحلیل نقطه به نقطه رشد شاخص قیمتها تک رقمی است.

وی قیمت گروه کالاها در سبد شاخص قیمتی را 57 درصد اعلام کرد و افزود: در شهریور سالجاری این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.1 درصد رشد یافت. شاخص قیمت گروه خدمات که ضریب اهمیت آن 43 درصد است، در شهریور سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 14.2 درصد افزایش دارد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: برای اولین بار بعد از 40 ماه طی شهریور سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل سطح عمومی قیمتها تک رقمی شده است.

وی در خصوص قیمت شاخص قیمت کالا و خدمات شهری با بیان به اوج رسیدن این شاخص در مهرماه 87 به 29.5 درصد ، افزود: همچنین رشد شاخص قیمتهای خرده فروشی در 11 ماهه منتهی به پایان شهریورماه امسال 17.9 واحد درصد کاهش را نشان می دهد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی پیش بینی کرد که با ادامه روند کاهش قیمتها نرخ تورم همچنان کاهشی باشد.

وی علت اصلی کاهش نرخ تورم در 11 ماه گذشته را سیاستهای کنترل نقدینگی بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: جمع آوری چک پول بانکها در مرداد سال 87 و مدیریت بهتر نقدینگی توسط بانک مرکزی از دلایل مهم در این بخش است.

قضاوی از جمع آوری بیش از 100 هزار میلیارد ریال انواع چک پول بانکها خبر داد و تاکید کرد: برای اجرای این سیاست بانک مرکزی 70 هزار میلیارد ریال خط اعتباری به بانکها در سال گذشته در نظر گرفته بود تا از این طریق بتوانند تغییرات ناشی از جمع آوری چک بانکها و جایگزینی ایران چک بانک مرکزی را پوشش دهد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ایجاد خط اعتباری برای بانکها در سال گذشته جهت رفع مشکلات بانکها را یکی از دلایل افزایش پایه پولی و همچنین بالا رفتن بدهی بانکها به بانک مرکزی برشمرد و بیان داشت: این مسئله باعث افزایش رشد نقدینگی در سالجاری شد به نحوی که نرخ 15.9 درصدی رشد نقدینگی در سال گذشته به حدود 27 درصد در شهریور سالجاری افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: در این راستا تدابیر خاصی برای مهار رشد نقدینگی در همین سطح در نظر گرفته شده است و شورای پول و اعتبار به زودی برای آن تصمیم گیری خواهد کرد ، چون درغیر این صورت با روند افزایش نقدینگی نرخ رشد تا پایان سال از 30 درصد نیز بالاتر خواهد رفت.

قضاوی نرخ رشد پایه پولی سال گذشته را حدود 47 درصد اعلام کرد و گفت: شاخص قیمتهای صادراتی نیز توسط بانک مرکزی به صورت مستمر در بازارهای بین المللی مورد ارزیابی قرار می گیرد که در این رابطه نوسانات نرخ ارز و بررسی 96 قلم کالا که 98 درصد صادرات غیر نفتی کشور را پوشش می دهد نیز در این سبد قرار دارد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی از رشد 1.3 درصدی شاخص قیمت کالاهای صادراتی در شهریور سالجاری خبر داد و بیان داشت: علیرغم این رشد، شاخص قیمت کالاهای صادراتی در شهریور 88 نسبت به شهریور 87 معادل 17.2 درصد کاهش دارد.

وی در زمینه صدور پروانه ساختمانی در سه ماهه ابتدای سالجاری از کاهش 36.8 درصدی آن نسبت به سه ماهه ابتدای سال 87 خبر داد و تاکید کرد کاهش تعداد پروانه های ساختمانی در سه ماهه اول سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 62.1 درصد بود. این رقم در شهرهای بزرگ با کاهش 44 درصدی و در سایر مناطق شهری نیز با کاهش 29.2 درصدی مواجه شده است.

قضاوی کل پروانه ساختمانی صادر شده در مناطق شهری در سه ماهه ابتدای سالجاری را 34 هزار و 693 پروانه اعلام و خاطرنشان کرد: سطح کل زیرینای طبقات در مدت زمان مذکور نسبت به مدت مشابه سال 87 در کل مناطق شهری 41.7 درصد کاهش داشته که این کاهش در شهرهای بزرگ 47.5 درصد، در تهران 47.1 درصد و در سایر مناطق شهری نیز 36.2 درصد بوده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ایجاد خط اعتباری ویژه برای بانک مسکن در جهت حمایت از ساخت و ساز مسکن را مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه امکان پرداخت تسهیلات 250 میلیون ریالی برای ساخت هر واحد مسکونی در قالب مسکن مهر و یا به صورت انفرادی وجود دارد ، افزود: رکود حاصل بر بخش مسکن به دلیل شرایط حاکم بر بخش ساختمان است به نحوی که متاسفانه تاکنون برای بخش خصوصی سرمایه گذاری سودآوری در این حوزه فراهم نشده است.