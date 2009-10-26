آغاز به کار بنیادهای کار آفرینی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد عباسی عصر دوشنبه در همایش سراسری اتاقهای تعاون کشور در مشهد افزود: بنیادهای کارآفرین افراد کارآفرین را جذب کرده تا در آینده ای نزدیک به صورت منسجم فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کنند.

عباسی تصریح کرد: یکی از مهمترین وظایف تعاونی ها ایجاد اشتغال و دسته بندی کارآموزان و آموزش دادن است.

وی در خصوص واگذاری امور به بخش خصوصی اظهار داشت: یکی از سیاستهای ما برای سریعتر بهره مند شدن از اصل 44 قانون اساسی تصویب آئین نامه و ابلاغ آن به اتاقهای تعاون کشور بوده است.

وزیر تعاون در راستای هدفمند کردن یارانه ها گفت: ما می توانیم این تسهیلات را در راستای آموزش استفاده کنیم.

عباسی در مورد برپایی نمایشگاه ها اظهار داشت: هرگونه نمایشگاهی از طریق اتاق های تعاون در کشور ایجاد شود از طرف ما حمایت خواهد شد زیرا این نمایشگاه ها پلهای ارتباطی با تعاونی های برون مرزی خواهد بود.

وی افزود: هدف از ایجاد تعاونی های برون مرزی تعاون بین مسلمانان بوده است.

عباسی با اشاره به 10هزار تعاونی در کل کشور یکی از مهمترین فعالیت های اداره تعاون را مسکن مهر تلقی کرد و گفت: این فعالیت با خرید و واگذاری زمین برای توانمندسازی اقشار کم درآمد صورت پذیرفته است و باقی امور با همکاری اتاق بازرگانی و اداره مسکن و شهرسازی باید انجام پذیرد.

وی تصریح کرد: تاکنون در کل کشور به شش هزار مراجعه کننده زمین واگذار شده است و برای حدود 120 هزار نفر دیگر تهیه زمین در حال انجام است.