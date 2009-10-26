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۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۸:۳۱

آیت الله صافی گلپایگانی:

فرقه وهابیت روی صهیونیستها را سفید کرده است

فرقه وهابیت روی صهیونیستها را سفید کرده است

قم - خبرگزاری مهر: آیت الله صافی گلپایگانی ضمن محکوم کردن حادثه ترورستی اخیر در عراق گفت: فرقه‌ وهابیت با این کشتارهای فجیع که به راه انداخته روی صهیونیست‌ها را سفید کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله لطف‌الله صافی گلپایگانی روز دوشنبه در جلسه درس خارج فقه حوزه با اشاره به شهادت جمع کثیری از مردان و زنان مسلمان در حادثه تروریستی اخیر در عراق، این مصیبت را خدمت حضرت بقیه‌الله الاعظم ارواحنا فداه تسلیت گفت و اظهار داشت: این فرقه وهابیت با این کشتارهای فجیع و بی حد و حصری که به راه انداخته است اسباب شرمندگی مسلمانان را فراهم کرده است و روی صهیونیستها را سفید کرده است.

ایشان با بیان اینکه نام آنها القاعده باشد یا طالبان و یا هر چیز دیگر فرقی نمی‌کند، افزود: کار را به جایی رسانده‌اند که مسلمانان در بلاد غیراسلامی نتوانند بگویند ما مسلمان هستیم و اسلام و مسلمانی را بدنام کرده‌اند.

وی در ادامه به خیانتهای این فرقه‌ ضاله از جمله تخریب اماکن متبرکه مکه و مدینه و از بین بردن تاریخ زنده اسلام اشاره کرد و گفت: اینها بواسطه‌ پول و مدرسه‌هایی که دارند همه جا را ناامن کرده‌اند و این ناامنی مختص یک منطقه عراق یا افغانستان و پاکستان نیست.

مرجع تقلید شیعیان به تحلیل ریشه‌ این دشمنی‌ها در کشور عراق پرداخت و تصریح کرد: آنها از آنجایی که نمی‌خواستند در جامعه‌ عرب حکومت شیعی وجود داشته باشد از ابتدا نیز با تشکیل حکومت شیعی در عراق مخالفت می‌کردند و در مقام معارضه و مقابله برآمدند.

وی با بیان اینکه در بیشتر جوامع حکومت در دست اکثریت است، ادامه داد: هر چند در قانون اساسی عراق نیامده است که حکومت شیعی باشد ولی با توجه به اینکه اکثریت مردم عراق را شیعیان تشکیل می‌دهند، اکثر مسئولان عراقی نیز از شیعیان هستند و این همان چیزی است که دشمنان تشیع نمی‌خواهند آن را ببینند.

آیت الله صافی در پایان ضمن عرض تسلیت مجدد به محضر مقدس ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و همه مصیبت دیدگان، از خداوند منان برای همه مسلمین و شیعیان نصرت و برای همه کسانی که در اندیشه نابودی اسلام و تشیع هستند ذلت و نابودی مسئلت نمود.

کد مطلب 971714

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