مشاور مالکی بعثی ها را عامل انفجارهای بغداد دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو نوا، یاسین مجید مشاور اطلاع رسانی نوری المالکی تاکید کرد بعثیهای صدامی در انفجارهای یکشنبه بغداد دست داشته اند.



یاسین مجید به وجود ارتباط میان انفجارهای یکشنبه و چهارشنبه خونین بغداد اشاره و بعثیهای صدامی و شبکه القاعده را به دست داشتن در این حملات تروریستی متهم کرد.



وی خاطرنشان کرد: ارتباط آشکاری میان دو حادثه وجود دارد و هدف اساسی از آن ارائه پیامی از سوی بعثیها است به اینکه روند سیاسی را هدف اصلی عملیات خود قرار داده است.



مجید درباره پیامدهای منفی اختلافات میان گروههای سیاسی بر اوضاع کلی عراق هشدار داد و از شورای سیاسی امنیت ملی خواست اختلافات درباره قانون انتخابات را حل کند.



انفجارهای یکشنبه، وزارتخانه دادگستری و شورای استان بغداد را هدف قرار داد که بر اساس آخرین خبرها، تلفات این انفجارها به 140 کشته و بیش از 700 زخمی رسیده است هر چند آمار ضد و نقیضی درباره تلفات این انفجارها ارائه شده است.

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