یزد میزبان پنج رشته المپیاد ملی مهارت شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمد اکبرنژاد بعدازظهر دوشنبه در نشستی خبری اظهار داشت: استان یزد در این مرحله از المپیادهای مهارت در رشته‌ های رباتیک، طراحی صفحات وب، کاربرد نرم ‌افزار، فرز CNC و تراش CNC مسئولیت میزبانی را به عهده خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه المپیاد ملی مهارت از 10 آبان ماه کلید می‌ خورد افزود: آغاز رسمی رقابتها از 11 آبان ماه است که شرکت کنندگان، طی چهار روز به صورت تمام وقت با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

اکبرنژاد خاطرنشان کرد: استان یزد در این مرحله میزبان 200 نفر از نخبه ترین و زبده ترین افراد عرصه فنی و حرفه ای و 80 نفر از کارشناسان و داوران خواهد بود.

وی اکبرنژاد بیان داشت: استان یزد طی چند سال گذشته میزبان رشته ‌های مهارت ساختمانی بود اما از آنجا که تکرار رقابت ‌ها در این رشته، تجربه جدیدی وارد استان نمی‌ کرد، تلاشهای بسیاری برای میزبانی رشته های جدید صورت گرفت.

اکبرنژاد یادآور شد: از آنجا که استان یزد در زمینه IT از استانهای موفق و پیشرو کشور است و زیرساختهای مناسبی نیز در این زمینه دارد، میزبانی پنج رشته یاد شده از میان 15 استان متقاضی به یزد واگذار شد و فرصت مغتنمی به وجود آمد تا استان یزد در این میزبانی، قابلیتهای خود را به نمایش بگذارد.

وی ادامه داد: این مسابقات در مرکز شماره 2 سازمان فنی و حرفه‌ ای معروف به مرکز مهارت‌ های پیشرفته و نوبنیاد امام حسین(ع) در میدان یزدبافت و سالن ورزشی دبیرستان دخترانه شاهد برگزار خواهد شد.

رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای استان یزد بیان داشت: در مجموع هفت استان کشور متولی برگزاری المپیاد ملی مهارت در 28 رشته هستند و پس از رقابت فشرده‌ میان شرکت ‌کنندگان، زبده ‌ترین و خبره‌ترین افراد عرصه فنی و حرفه‌ ای کشور در سال 2011 در کانادا با رقیبان خود از سایر کشورهای دنیا رقابت می‌ کنند.

اکبرنژاد خاطرنشان کرد: از استان یزد نیز 25 نفر در 21 رشته در شش استان کشور شرکت می ‌کنند.

وی با اشاره به اینکه سه رشته از 21 رشته یاد شده به صورت تیمی برگزار می‌ شود، عنوان کرد: شرکت‌ کنندگان استان یزد برای شرکت در این رقابت ‌ها به استان ‌های اصفهان،‌ سمنان، تهران، کرمانشاه، مازندران و شهرستان کرج اعزام می ‌شوند.

این مسئول یادآور شد: بر اساس قوانین بین ‌المللی کار، المپیاد ملی مهارت در تمامی کشورهای دنیا برگزار می‌شود و برگزاری آن همچنین موفقیت در این رقابت ‌ها، یکی از ملاک ‌های توسعه یافتگی هر کشور به شمار می‌ رود.