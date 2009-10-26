به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین دیدار روز نخست هفته چهاردهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر از ساعت 16:40 دقیقه روز دوشنبه تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و تراکتورسازی تبریز به قضاوت هدایت ممبینی در ورزشگاه آزادی و در حضور بیش از 50 هزار تماشاگر به مصاف هم رفتند که در پایان شاگردان کرانچار با نتیجه 2 بر یک حریف خود را شکست دادند.

در حالی که نیمه اول این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسیده بود و تراکتورسازی صاحب موقعیت های گل زیادی شده بود، در نیمه دوم اما پرسپولیس شرایط بهتری داشت و موفق شد در دقیقه 67 توسط مجتبی زارع به گل برتری دست پیدا کند.

در ادامه این دیدار و در حالی که تیم فوتبال تراکتورسازی برای جبران گل خورده تلاش می کرد، هوار ملا محمد روی اشتباه حسن رودباریان دروازه حریف را باز کرد تا سرخپوشان تهران به گل دوم برسند.

در دقایق وقت اضافه این دیدار فرهادخیرخواه یکی از گل های خورده تراکتورسازی را جبران کرد اما در پایان این پرسپولیس بود که با کسب سه امتیاز این دیدار خود را به جمع تیم های صدر جدول نزدیک کرد و 23 امتیازی شد. در پایان روز اول هفته چهاردهم سپاهان با 25 امتیاز در صدر است.

سایر دیدارهای هفته چهاردهم رقابتهای لیگ برتر روز سه شنبه و براساس برنامه زیر پیگیری می شود:



سه‌شنبه - 5/8/88

* پاس همدان - فولادخوزستان، ساعت 14:30، ورزشگاه قدس همدان

داور: خداداد افشاریان، کمک‌ها: مجید ویشگاهی و غلام آموزگار، داورچهارم: رسول رهبرفام

ناظر: فریدون اصفهانیان

* ذوب آهن اصفهان - استقلال تهران، ساعت 14:30، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر

داور: سعید مظفری‌زاده، کمک‌ها: حسن کامرانی‌فر و محمدرضا ابوالفضلی، داورچهارم: جواد شرفی

ناظر: محمدعلی فروغی

* صبای قم - مقاومت شهید سپاسی شیراز، ساعت 16:40، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم

داور: محمود رفیعی، کمک‌ها: بابک داوری و مهدی عالیقدر، داورچهارم: سعید فتاحی

ناظر: فرج اله یثربی

* شاهین بوشهر - پیکان قزوین، ساعت 16:40، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

داور: قاسم واحدی، کمک‌ها: علیرضا یزدانی و سعید قاسمی، داورچهارم: بهروز رنجبر

ناظر: محمد ریاحی

* استقلال اهواز- ملوان بندرانزلی، ساعت 16:45، ورزشگاه تختی اهواز

داور: اسماعیل آمری، کمک‌ها: رسول فروغی و مهدی نظری، داورچهارم: محمدرضا اکبریان

ناظر: ایرج نظری