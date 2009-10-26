درخواست برای مبارزه با فعالیتهای ضد اسلامی در آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت مرکز اسلامی آلمان، دکتر ایوب اکسل کهلر مدیر این مرکز خواستار تلاش بیشتر دولت آلمان برای مبارزه با اقدامات اسلام ستیزانه در این کشور شد.

وی با اشاره به ضرورت مجازات قاتل شهیده حجاب خاطرنشان کرد: این دادگاه انگیزه مردم برای مقابله با فعالیتهای ضد اسلامی و نژادپرستانه را افزایش می دهد.

دادگاه شهر درسدن آلمان از امروز دوشنبه برای رسیدگی به اتهامات الکس دابلیو در قتل بانوی محجبه مصری تشکیل شده است.

این در حالی است که مسئولان مرکز اسلامی آلمان اعلام کرده اند در این دادگاه حضور یافته و از نزدیک شاهد رسیدگی به پرونده این قاتل نژادپرست خواهند بود.

ایمن مزیک از دیگر مقامهای این مرکز ابراز امیدواری کرد دادگاه درسدن با حفظ استقلال خود و صدور رای درخور اعتماد مسلمانان آلمان را جلب کرده و احساس امنیت را دوباره به آنان بازگرداند.

به گفته این فعال مسلمان قتل مروه الشربینی در آلمان سبب شد احساسات مسلمانان این کشور جریحه دار شده و پرده از برخی فعالیتهای ضد اسلامی در این کشور برداشته شود.

مرکز اسلامی آلمان از پارلمان آلمان خواسته است با تصویب قوانین بازدارنده با اقدامات ضد اسلامی در این کشور مبارزه کرده و از ادامه فعالیت گروههای نژادپرست و اسلام ستیز جلوگیری به عمل آورد.