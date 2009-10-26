مراکز مدیریت راهها در استانهای کشور راه اندازی می شود

مسعود طبیبی عصر دوشنبه در حاشیه جلسه هماهنگی راه اندازی مقدمات مرکز مدیریت راه در اداره کل راه و ترابری استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به اهمیت ایمنی و روان سازی تردد در جاده های کشور فعالیت شناسایی گلوگاه های ترافیکی و آماده نگهداشتن محورها از جمله وظایف وزارت راه و ترابری است و برهمین مبنا در جهت شناخت عوامل مزاحم جاده ای در سالهای اخیر اقدامات جدی و موثری صورت گرفته است.

طبیبی افزود: بیشترین دلایل وقایع جاده ای تصادف، نقص فنی خودرو، نواقص جاده ها و حوادث طبیعی در جاده هاست که با تشکیل کمیته فنی در وزارت راه و ترابری با هماهنگی سایر حوزه های مرتبط نسبت به رفع این موارد اقدام لازم صورت می گیرد.

مدیر مرکز مدیریت راههای کشور یادآور شد: مهمترین محک و مبنای سنجش وقایع جاده، زمان سفر در مواقع نرمال و پیک است که در سالهای اخیر با اتخاذ رویکرد جدید به دنبال استفاده از سیستمهای نوین برای رفع موانع و افزایش ایمنی سفر هستیم.

وی تصریح کرد: یکی از روشهای مورد استفاده در شرایط کنونی طرح راهیار است که با انتخاب 36 راننده حرفه ای و مجرب توانسته ایم مراکز و مواقع تشکیل ترافیکی در جاده ها را در کمترین زمان ممکن شناسایی و نسبت به اطلاع رسانی به مراجع ذیربط برای رفع آنها اقدام کنیم.

250 دستگاه ویژه گشت راهها

وی گشت زنی در جاده ها را با بهره گیری از طرح گشت راه از دیگر برنامه های اجرا شده عنوان کرد و اظهار داشت: با استفاده از 250 دستگاه خودروی ویژه که به دستگاه gps مجهز شده اند و با گشت زنی مرتب در محورها موانع جاده ای را شناسایی و رفع می کنیم.

طبیبی با اشاره به ضرورت استفاده از تجهیزات پیشرفته در کنترل و رفع موانع جاده های کشور گفت: در این طرح با نصب و راه اندازی دوربینهای نظارتی هوشمند شناسایی سریع و به موقع رخدادهای جاده ای در کوتاه ترین زمان ممکن و در هر شرایط آب و هوایی میسر و امکان سرویس دهی به ارگانهای مختلف نیز در مواقع لزوم فراهم می شود.

نصب دوربینهای نظارتی هوشمند در 292 نقطه کشور

وی تصریح کرد: در کل کشور 292 نقطه برای نصب دوربینهای نظارتی هوشمند پیش بینی شده است که 11 نقطه آن در استان قزوین است.

مدیر مرکز مدیریت راههای کشور اضافه کرد: برای اجرای این طرح در استانهای کشور 18 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است ( 60 میلون تومان برای هر دوربین) که امیدواریم در طول سال آینده بطور کامل اجرایی شود.

طبیبی گفت: تاکنون مقدمات راه اندازی مرکز مدیریت راهها در استانهای خراسان شمالی، گیلان و قزوین فراهم شده و تا پایان سال هم 10 استان دیگر صاحب این مرکز خواهند شد.

وی راههای استان قزوین را استراتژیک و ملی دانست و اضافه کرد: با توجه به قابلیتهای نیروی انسانی، مدیریتی و سوق الجیشی، اجرای این طرح در استان قزوین در اولویت قرار گرفته است و امیدواریم این طرح نیز در کنار سایر طرحهای اجرا شده ودر دست اجرا در استان قزوین مانند طرح کنترل هوشمند سرعت، سبقت و فاصله در محور کوهین بتواند الگوی مناسبی برای سایر مناطق کشور باشد.

طبیبی افزود: حدود 30 تا 35 درصد علت کشته ها در حوادث جاده ای کشور ناشی ازعدم رعایت فاصله بین دو خودرو، 30 درصد مربوط به سرعت غیرمجاز و 11 تا 17 درصد به سبقت غیرمجاز و بقیه مربوط به سایرعوامل مانند خودرو و جاده است که با شناسایی عوامل ایجاد ترافیک و مانع روانی جاده ها، نقاط پر حادثه و علل سوانح به طور خاص در مناطق مختلف می توان با برنامه ریزیهای اصولی نسبت به رفع آنها اقدام کرد.

هر مرکز مدیریت راه،200 میلیون تومان هزینه دارد

وی در پایان هم اظهار داشت: در راه اندازی مرکز مدیریت راهها در هر استان که حدود 200 میلیون تومان هزینه دارد دو شعبه پیش بینی شده است که مدیریت اطلاعات در شعبه مرکزی در سازمان پاپانه ها و حمل و نق جاده ای استانها و مدیریت عملیات درشعبه مستقر در ادارات راه وترابری انجام خواهد شد.

به گفته طبیبی با اجرای این طرح ضمن جلوگیری از تداخل و موازی کاریها، با اطلاع رسانی دقیق و اصولی می توان خدمات مناسبی در زمان مقتضی در اختیار ارگانهای امداد رسان و خدمات رسان مانند اورژانس، هلال احمر، پلیس راه و سایر مراکز هم قرار داد.