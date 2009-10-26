امیدوارم با این پیروزی ناراحتی هواداران را جبران کرده باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی زارع پس از پیروزی 2 بر 1 عصر دوشنبه پرپسولیس برابر تراکتورسازی در جمع خبرنگاران گفت: ما در طول رقابتهای گذشته هواداران پرسپولیس را اذیت کرده بودیم و با نتایجی که کسب کردیم باعث ناراحتی آنها شدیم.

وی ادامه داد: امیدوارم با کسب این دو پیروزی پیاپی توانسته باشیم بخشی از این ناراحتی را جبران کنیم و روند پیروزیهای در دیدارهای آینده را نیز ادامه دهیم.

زارع در مورد شرایط مهاجمان پرسپولیس نیز گفت: همه مهاجمان در شرایط خوبی قرار دارند اما براساس تصمیم کادر فنی هر بازیکنی آماده تر باشد به میدان خواهد رفت. من در دیدار قبلی گل زده بودم و مستحق حضور در ترکیب اصلی این دیدار بودم.