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۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۹:۱۲

مجتبی زارع :

امیدوارم با این پیروزی ناراحتی هواداران را جبران کرده باشیم

امیدوارم با این پیروزی ناراحتی هواداران را جبران کرده باشیم

زننده نخستین گل تیم فوتبال پرسپولیس در دیدار برابر تراکتورسازی گفت: امیدوارم با این پیروزی ناراحتی هواداران به خاطر نتایج گذشته را جبران کرده باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی زارع پس از پیروزی 2 بر 1 عصر دوشنبه پرپسولیس برابر تراکتورسازی در جمع خبرنگاران گفت: ما در طول رقابتهای گذشته هواداران پرسپولیس را اذیت کرده بودیم و با نتایجی که کسب کردیم باعث ناراحتی آنها شدیم.

وی ادامه داد: امیدوارم با کسب این دو پیروزی پیاپی توانسته باشیم بخشی از این ناراحتی را جبران کنیم و روند پیروزیهای در دیدارهای آینده را نیز ادامه دهیم.

زارع در مورد شرایط مهاجمان پرسپولیس نیز گفت: همه مهاجمان در شرایط خوبی قرار دارند اما براساس تصمیم کادر فنی هر بازیکنی آماده تر باشد به میدان خواهد رفت. من در دیدار قبلی گل زده بودم و مستحق حضور در ترکیب اصلی این دیدار بودم.

کد مطلب 971730

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