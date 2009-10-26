پرسپولیس و تراکتور فوتبالی تماشایی ارائه کردند/ روند خوبی داریم

به گزارش خبرنگار مهر، زلاتکو کرانچار پس از برتری 2 بر یک تیم مقابل تراکتوسازی تبریز با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی افزود: صحبت در مورد بازی و اینکه چه اتفاقاتی رقم خورد که پرسپولیس توانست مقابل تراکتوسازی تبریز پس از یک نیمه بازی ضعیف به برتری برسد نیاز به آنالیز دقیق دارد که از حوصله این بحث خارج است و با این وقت کم نمی توان در این مورد صحبت مفصل کرد.

وی در ادامه به بازیکنان دو تیم پرسپولیس و تراکتورسازی به خاطر ارائه یک بازی تهاجمی ، جذاب و تماشاگر پسند تبریک گفت و افزود: امروز تراکتوسازی برای برد به مصاف پرسپولیس آمده بود و بازی زیبایی را به نمایش گذاشت. ما هم برای سه امتیاز بازی می کردیم که همین مسئله به زیبایی بازی افزوده بود.

سرمربی کروات تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره به برتری تیم فوتبال تراکتورسازی در نیمه اول بازی افزود: تراکتورسازی در نیمه اول بهتر از ما بازی می کرد اما نتوانست از فرصت هایی که بدست کسب کرد استفاده کند اما در نیمه دوم این تیم پرسپولیس بود که هجومی تر و بهتر از تراکتوسازی بازی کرد و در نهایت به آنچه که استحقاق آن را داشت رسید.

کرانچار تعویض های خود در نیمه دوم را از عوامل برتری پرسپولیس در دیدار مقابل تراکتوسازی عنوان کرد و گفت: بازیکنان تعویضی در نیمه دوم کیفیت کار ما را افزایش دادند و در نهایت عاملی شدند که تیم به پیروزی دست یابد.

وی از هواداران دو تیم پرسپولیس و تراکتورسازی تبریز تشکر کرد و افزود: جذابیت فوتبال به ارائه بازی جذاب و تهاجمی است. کاری که امروز این دو تیم انجام دادند و یک بازی فوتبال جذاب را به نمایش گذاشتند. در این بازی هر لحظه امکان داشت نتیجه بازی تغییر کند و هیچ تیمی در حاشیه امنیت نبود امروز این دو تیم فوتبالی به تمام معنا به نمایش گذاشتند.

این مربی کروات در ادامه به روند رو به رشد تیم فوتبال پرسپولیس در سه دیدار گذشته اشاره کرد و افزود: تیم ما در این مسابقات عملکرد خوبی داشته و بازیکنان بهتر از قبل بازی می کنند. بدون شک اگر غیر از این بود تیم نمی توانست نتایج مطلوبی که در هفته های گذشته کسب کرده است بدست آورد.

سرمربی کروات تیم فوتبال پرسپولیس افزود: مهمترین چیز در فوتبال نتیجه است، نتیجه است که در ورزش فوتبال هدف را توجیه می کند.

کرانچار همچنین شرایط بازیکنانش را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: بازیکنان پرسپولیس در اوج آمادگی بسر می برند. نهایت تلاش من و همکارانم این است که در هفته های آتی نفراتی که کمتر فرصت بازی پیدا کرده اند را آماده حضور در مسابقات کنیم.

سرمربی کروات تیم فوتبال پرسپولیس در ادامه دلیل غیبت شیث رضایی و اشپیتیم آرفی در دیدار مقابل تراکتورسازی را مصدومیت این بازیکنان عنوان کرد و گفت: مقابل تراکتورسازی در غیاب چند بازیکن اصلی به میدان رفتیم و نفراتی که کمتر فرصت بازی پیدا کرده بودند را به میدان فرستادیم و خوشبختانه آنها عملکرد خوبی داشتند به گونه ای که در هفته های آینده از آنها استفاده خواهم کرد.

کرانچار در پایان تاکید کرد: نقل و انتقالات بازیکن در تیم پرسپولیس بر عهده مدیران است و من در این زمینه اظهار نظری نمی کنم و تابع آنها هستم.