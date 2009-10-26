  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۹:۱۷

پایان یک رقابت علمی جهانی /

اسامی مدال آوران ایران در المپیاد جهانی نجوم/ چین میزبان دوره چهارم شد

اسامی مدال آوران ایران در المپیاد جهانی نجوم/ چین میزبان دوره چهارم شد

تیمهای الف و ب جمهوری اسلامی ایران در سومین المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک در مجموع موفق به کسب چهار مدال طلا، چهار مدال نقره و یک مدال برنز شدند که بر این اساس تیم اصلی ایران در این رقابت علمی با کسب سه مدال طلا و دو مدال نقره در رده اول قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از تیم الف ایران تیم هند توانست با کسب دو مدال طلا، دو مدال نقره و یک مدال برنز از نظر میزان مدالها در رده دوم قرار بگیرد.

تیم الف جمهوری اسلامی ایران

تیم الف ایران شامل مهرنوش شفیعی زاده آباده مدال طلا، حمیدرضا اکبری مدال طلا، شهاب الدین سرمشقی مدال طلا، شادی فرحزادی مدال نقره، رامیاد حدیدی مدال نقره را کسب کرده اند.

تیم ب جمهوری اسلامی

همچنین تیم ب ایران شامل نیما چرتاب سلطانی مدال طلا، نیلوفر نیلفروشان مدال نقره، علی علیاری مدال نقره و محسن رضایی زاده مدال برنز را کسب کرده اند.

میزبانی چهارمین دوره المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک به کشور چین رسیده است و پرچم میزبانی المپیاد از سوی جمهوری اسلامی ایران به چین تحویل داده شد.

کد مطلب 971732

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها