انفجار خودروی بمبگذاری شده در کربلا / دستگیری 10 تروریست در کرکوک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، یک منبع در پلیس استان کربلا از انفجار یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده خبر داد.



به گفته این منبع، بر اثر این انفجار که در نزدیک ایست بازرسی در شمال کربلا رخ داد، دست کم سه غیر نظامی شهید و پنج نفر دیگر زخمی شدند.



خبر دیگر اینکه نیروهای یک گشتی ارتش عراق توانستند پنج تبعه سوری را که به طور غیر قانونی وارد خاک عراق شده بودند، دستگیر کنند؛ همچنین یک فرد سوری در عملیات نیروهای ارتش کشته شد.



انفجار یک بمب در شمال تکریت در برابر یک گشتی ارتش عراق، سبب زخمی شدن پنج سرباز شد.



دستگیری 10 تروریست و مظنون در عملیات گسترده نیروهای ارتش و پلیس در شهر الحویجه در استان کرکوک و کشف سه موشک کاتیوشا در بصره، از دیگر تحولات مربوط به عراق است.



این در حالی است که آمار ضد و نقیضی درباره تلفات انفجارهای تروریستی روز یکشنبه در بغداد ارائه می شود که آخرین آمار ارائه شده از کشته شدن 140 نفر و زخمی شدن بیش از 700 نفر حکایت می کند.