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۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۹:۵۱

مراسم بزرگداشت شهید شوشتری در زنجان برگزار شد

زنجان - خبرگزاری مهر: مراسم بزرگداشت شهید شوشتری و همرزمانش عصر امروز با حضور گسترده مسئولان و اقشار مختلف مردم استان در محل امامزاده سید ابراهیم (ع) شهر زنجان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، استاندار زنجان در این مراسم بزرگداشت با بیان اینکه حوادث تروریستی ضدیت با نظام و انقلاب اسلامی است، گفت: این حرکات شرارت آمیز از بیرون مرزها حمایت و هدایت می شوند.

محمد رئوفی نژاد ریشه اصلی حوادث و شرارتها علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در خارج از مرزها دانست و افزود: گروه های تروریستی جریانهایی هستند که توسط انگلیس، آمریکا، صهیونیستم و وهابیت حمایت می شوند و رشد می کنند.

وی با تاکید بر اینکه ایجاد تفرقه میان شیعه و سنی از اهداف اصلی دشمنان انقلاب جهت ضربه زدن به نظام اسلامی است، افزود: باید با عاملین و حامیان عملیات تروریستی شهر سرباز استان سیستان و بلوچستان که به شهادت جمعی از فرماندهان رشید سپاه و سران عشایر منجر شد، برخورد جدی شود.

رئوفی نژاد تاکید کرد: به خاک و خون کشیدن برادران شیعه و سنی در کردستان و سیستان و بلوچستان نمونه بارزی از دشمنی و عداوت بدخواهان انقلاب است.

استاندار زنجان با بیان اینکه دشمنان انقلاب اسلامی دست به دست هم داده اند تا بین شیعه و سنی تفرقه ایجاد کنند، افزود: عوامل استکبار، صهیونیسم و وهابیت، شرق کشور را به عنوان پایگاه انتخاب کرده اند و غفلت در برخورد قاطع با عوامل این گروه ها می تواند هزینه های زیادی را درپی داشته باشد.

رئوفی نژاد در ادامه با برشمردن زوایای شخصیتی سردار شهید شوشتری گفت: این شهیدان چهره های برجسته سپاه پاسداران و دوران دفاع مقدس بودند.

وی کمترین مزد امثال شوشتری را شهادت دانست و افزود: اگر شوشتری ها شهید نمی شدند، باید افسوس می خوردیم.

کد مطلب 971738

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