مراسم بزرگداشت شهید شوشتری در زنجان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، استاندار زنجان در این مراسم بزرگداشت با بیان اینکه حوادث تروریستی ضدیت با نظام و انقلاب اسلامی است، گفت: این حرکات شرارت آمیز از بیرون مرزها حمایت و هدایت می شوند.

محمد رئوفی نژاد ریشه اصلی حوادث و شرارتها علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در خارج از مرزها دانست و افزود: گروه های تروریستی جریانهایی هستند که توسط انگلیس، آمریکا، صهیونیستم و وهابیت حمایت می شوند و رشد می کنند.

وی با تاکید بر اینکه ایجاد تفرقه میان شیعه و سنی از اهداف اصلی دشمنان انقلاب جهت ضربه زدن به نظام اسلامی است، افزود: باید با عاملین و حامیان عملیات تروریستی شهر سرباز استان سیستان و بلوچستان که به شهادت جمعی از فرماندهان رشید سپاه و سران عشایر منجر شد، برخورد جدی شود.

رئوفی نژاد تاکید کرد: به خاک و خون کشیدن برادران شیعه و سنی در کردستان و سیستان و بلوچستان نمونه بارزی از دشمنی و عداوت بدخواهان انقلاب است.

استاندار زنجان با بیان اینکه دشمنان انقلاب اسلامی دست به دست هم داده اند تا بین شیعه و سنی تفرقه ایجاد کنند، افزود: عوامل استکبار، صهیونیسم و وهابیت، شرق کشور را به عنوان پایگاه انتخاب کرده اند و غفلت در برخورد قاطع با عوامل این گروه ها می تواند هزینه های زیادی را درپی داشته باشد.

رئوفی نژاد در ادامه با برشمردن زوایای شخصیتی سردار شهید شوشتری گفت: این شهیدان چهره های برجسته سپاه پاسداران و دوران دفاع مقدس بودند.

وی کمترین مزد امثال شوشتری را شهادت دانست و افزود: اگر شوشتری ها شهید نمی شدند، باید افسوس می خوردیم.