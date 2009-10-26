حوزه فرهنگی و اجتماعی آذربایجان غربی نیازمند نگاه ویژه مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جواد جهانگیرزداه شامگاه دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه در سطح آذربایجان غربی برخی حوزه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دارای خلاهایی هستند، گفت: با توجه به مرزی بودن استان و بالا بودن ظرفیتهای حوزه های مختلف نگاه ویژه به این بخشها ضروری است.

وی با تقدیر از زحمات رحیم قربانی در راستای توسعه همه جانبه آذربایجان غربی، افزود: در طول فعالیت قربانی پروژه های درخور توجهی در استان اجرا شد اما فعالیتهای زیادی به دلیل فراهم نبودن شرایط و امکانات لازم همچنان مسکوت باقیمانده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به ضرروت ایجاد امنیت پایدار در مرزهای آذربایجان غربی، اظهار داشت: باید بعد از گذشت چندین سال از پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به ظرفیتهای بالای این استان در تمامی بخشها از بخشی نگری به این استان پرهیز شود.

وی در ادامه از انتخاب وحید جلال زاده به عنوان یک انتخاب مناسب برای استان نام برد و گفت: استاندار جدید باید ظرفتهای ایجاد شده در طول سالهای گذشته می تواند ظرفیتهای بالقوه استان در بخش گردشگری و معدن را شکوفا کند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع معادن آذربایجان غربی نیز در این مراسم افزود: ثبات در سرمایه گذاری باعث استقرار امنیت در مناطق مرزی می شود.

حسن انتظار افزایش ظرفیت کارخانجات سیمان ارومیه، خوی و بوکان به چهار و نیم میلیون تن و فولاد یک میلیون تن در سال را بهترین الگوهای سرمایه گذاری موفق بخش خصوصی و دولتی در آذربایجان غربی عنوان کرد.

وی در ادامه افتتاح پل میان گذر دریاچه ارومیه، اجرای طرح آمایش صنعت و معدن و کسب رتبه دوم کشوری در جذب سرمایه در گردش، افزایش 124 درصدی ارزش ریالی صادرات طی سال جاری را از جمله خدمات قربانی در راستای توسعه پایدار استان دانست.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع معادن آذربایجان غربی با اشاره به رسمی شدن مرز تمرچین پیرانشهر بعد از 14 سال، اظهار داشت: طی چهار سال گذشته با توجه به ملاقاتها و امضای تفاهم نامه های همکاری اقتصادی و سیاسی اقتصاد اقلیم کردستان عراق علاقمند حضور کالاهای ایرانی در منطقه است.

وی از استاندار جدید خواستار توجه به پتانسیلهای بخش خصوصی در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی شد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان غربی در ادامه این مراسم با تقدیر از عملکرد رحیم قربانی در راستای گسترش روابط اقتصادی ایران با کشورهای منطقه و پیوستن به اتحادیه اقتصادی بنادر دریای سیاه، گفت: ادامه این روند باعث تحولات چشمگیر اقتصادی استان و کشور خواهد شد.

جمشید محمد زاده با اشاره به توسعه بخشهای مختلف از جمله آب، حمل و نقل، صنعت، کشاورزی گفت: قربانی تمام توان علمی و فنی خود را در راستای توسعه استان و پیگیری امور گذاشت که این خصوصیت منشا محرومیت زدایی در استان شده است.