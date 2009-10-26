آثار برتر هفتمین جشنواره ملی خوشنویسی رضوی معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، هیئت داوران جشنواره خوشنویسی رضوی پس از اجماع نظرات خود نتایج این جشنواره را به این شرح اعلام کردند:

در رشته نستعلیق، مصطفی عابدینی از استان قزوین اول، حمید جعفری از استان تهران دوم و محمد عباسی از استان خراسان رضوی سوم شد.

همچنین در رشته شکسته نستعلیق، میثم سلطانی از استان قم مقام اول را کسب کرد، شهرام روحی از آذربایجان شرقی دوم شد و شمس ‌الدین مرادی از ایلام مقام سوم را از آن خود کرد.

در رشته نسخ نیز ابوالفضل خزاعی از قم، محسن عبادی از خراسان رضوی و ولی‌ الله پارسانیاکی از مازندران به ترتیب اول تا سوم شدند.

همچنین در رشته ثلث نیز محمد کاشانی آزاد از تهران اول شد و محمدتقی احمدلو و حسین نجفی هر دو از استان قم به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را از آن خود کردند.

از این هنرمندان طی مراسمی با حضور اساتید برجسته هنر خوشنویسی کشورمان با اهدای لوح سپاس و هدایایی تجلیل شد.

آثار خوشنویسی این جشنواره از 24 مهرماه تا 10 آبان‌ ماه جاری در نگارخانه فرهنگسرای امام علی (ع) یزد به نمایش گذاشته شده است.