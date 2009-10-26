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۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۹:۵۶

در یزد؛

آثار برتر هفتمین جشنواره ملی خوشنویسی رضوی معرفی شد

آثار برتر هفتمین جشنواره ملی خوشنویسی رضوی معرفی شد

یزد - خبرگزاری مهر: داوران هفتمین جشنواره خوشنویسی رضوی یزد از میان 391 اثر راه یافته به نمایشگاه خوشنویسی رضوی در یزد، 12 اثر برتر در رشته‌های نستعلیق، شکسته نستعلیق، نسخ و ثلث را انتخاب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، هیئت داوران جشنواره خوشنویسی رضوی پس از اجماع نظرات خود نتایج این جشنواره را به این شرح اعلام کردند:

در رشته نستعلیق، مصطفی عابدینی از استان قزوین اول، حمید جعفری از استان تهران دوم و محمد عباسی از استان خراسان رضوی سوم شد.

همچنین در رشته شکسته نستعلیق، میثم سلطانی از استان قم مقام اول را کسب کرد، شهرام روحی از آذربایجان شرقی دوم شد و شمس ‌الدین مرادی از ایلام مقام سوم را از آن خود کرد.

در رشته نسخ نیز ابوالفضل خزاعی از قم، محسن عبادی از خراسان رضوی و ولی‌ الله پارسانیاکی از مازندران به ترتیب اول تا سوم شدند.

همچنین در رشته ثلث نیز محمد کاشانی آزاد از تهران اول شد و محمدتقی احمدلو و حسین نجفی هر دو از استان قم به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را از آن خود کردند.

از این هنرمندان طی مراسمی با حضور اساتید برجسته هنر خوشنویسی کشورمان با اهدای لوح سپاس و هدایایی تجلیل شد.

آثار خوشنویسی این جشنواره از 24 مهرماه تا 10 آبان‌ ماه جاری در نگارخانه فرهنگسرای امام علی (ع) یزد به نمایش گذاشته شده است.

کد مطلب 971744

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