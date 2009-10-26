تاکید رژیم اسرائیل بر ادامه نقض قطعنامه 1701 و جاسوسی علیه لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان، نماینده رژیم اشغالگر قدس در نشست سه جانبه اخیر که شامل نمایندگان ارتش لبنان و یونیفل (نیروهای بین المللی مستقر در جنوب لبنان) و ارتش اسرائیل بود با گستاخی هر چه تمامتر گفت اسرائیل به تمام شیوه ها برای جاسوسی علیه لبنان برای حمایت از امنیت اسرائیلیها و به سبب نگرانی از حزب الله متوسل خواهد شد.



یوسی هایمن موضع رژیم صهیونیستی را مبنی بر ادامه نقض قطعنامه 1701 و کار گذاشتن دستگاههای جاسوسی میان روستاهای حولا و میس الجبل در جنوب لبنان به اطلاع نماینده سازمان ملل رساند.



وی در حضور نماینده سازمان ملل متحد گفت اسرائیل به جمع آوری اطلاعات در جنوب لبنان ادامه خواهد داد.



به گفته یک منبع دیپلماتیک غربی نماینده اسرائیل در نشست ناقوره دست داشتن این رژیم در مسئله جاسوسی را تکذیب نکرد و به سئوالاتی که از وی در این زمینه پرسیده شد پاسخ نداد، اما تاکید کرد اسرائیل از توانمندیهای جاسوسی خود در پی آنچه تهدید حزب الله توصیف کرد استفاده می کند.



وی با تاکید بر ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی به حاکمیت لبنان مدعی شد در صورتی که دولت لبنان بر جنوب این کشور مسلط شود در آن صورت اسرائیل پروازهای هوایپماهای جاسوسی خود را بر فراز لبنان متوقف خواهد کرد.



این دیپلمات غربی به نقل از نماینده رژیم صهیونیستی در این نشست تجاوزات مستمر جنگنده های این رژیم به حریم هوایی لبنان و همچنین جاسوسی علیه این کشور را نقض کننده قطعنامه 1701 ندانست.



چندی پیش شیخ نبیل قاووق مسئول حزب الله در جنوب لبنان تاکید کرده بود رژیم صهیونیستی تا کنون شش هزار بار قطعنامه های بین المللی و حاکمیت لبنان را نقض کرده است که این میزان تجاوزات سبب نشده است که شورای امنیت حتی یکبار برای بررسی این مسئله نشست برگزار کند.



پرواز جنگنده های رژیم صهیونیستی بر فراز شهرها و روستاهای لبنان قطعنامه 1701 شورای امنیت را آشکارا نقض می کند. این قطعنامه در آگوست 2006 به جنگ 33 روزه رژیم صهیونیستی علیه لبنان که به پیروزی مقاومت منجر شد پایان داد.

سازمان ملل متحد بارها از رژیم صهیونیستی خواسته است به این اقدامات غیرقانونی خود پایان دهد، اما این رژیم با بی اعتنایی به این درخواستها همچنان به نقض حاکمیت لبنان ادامه می دهد.

میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان صلح مطلوب را مستلزم پایان اشغالگری رژیم صهیونیستی در سرزمینهای عربی و بازگشت آوارگان فلسطینی دانسته و بر ضرورت فشار بر این رژیم برای اجرای قطعنامه ها از جمله 1701 و پایان دادن به تجاوزات مستمر به حریم هوایی لبنان و جاسوسی در این کشور تاکید کرده است.