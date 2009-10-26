نگرش امنیتی به آذربایجان غربی باید تغییر کند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سلیمان جعفرزاده شامگاه دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه استاندار آذربایجان غربی از وزیر کشور خواست تا نگرشها را در خصوص وضعیت امنیتی استان آذربایجان غربی تغییر دهد و اظهار داشت: در بحث آمایش سرزمینی نیز باید نگرشها نسبت به استانهای مرزی تغییر یابد.

وی بیان داشت: با تغییر نگرش در شاخصهای امنیتی، برای تامین و برقراری امنیت نیاز به لشگر نظامی نداریم.

وی با انتقاد از عدم توجه به توسعه پدافند غیرعامل در آذربایجان غربی گفت: باید همپای کشورهای توسعه یافته به سوی مردمی کردن برقراری امنیت حرکت کنیم.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: آذربایجان غربی با وجود تنوع قومی و مذهبی در آذربایجان غربی و هم مرز بودن با سه کشور از نظر شاخصهای بزهکاری و آسیبهای اجتماعی و فرهنگی در رتبه های آخر کشور قرار دارد.

جعفرزاده با تاکید بر استفاده از ظرفیتهای نیروهای انسانی استانی که به عنوان چهره های شاخص ملی مطرح هستند، از استاندار جدید خواست استفاده از ظرفیتهای این افراد و مجمع نمایندگان برای پیشبرد اهداف نظام و دولت را در دستور کار خود قرار دهد.

نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این مراسم با تقدیر از تلاشهای چهار ساله قربانی در راستای توسعه بخشهای مختلف از جمله آب، حمل و نقل، صنعت، کشاورزی گفت: قربانی تمام توان خود را برای توسعه استان گذاشت در حقیقت اگر کمبودی وجود داشت به خاطر محدودیت منابع و اعتبارات بوده است.

علی اکبر آقایی با بیان اینکه وحدت زمینه ساز تحقق آرمانهای امام، مردم و دولت است از استاندار جدید خواست سرعت اجرای پروژه ها را افزایش دهد تا رضایت مردم فراهم شود.

وی در ادامه افزود: باید از پتانسیل مرزی بودن با سه کشور آذربایجان غربی به عنوان یک مزیت اقتصادی و سیاسی استفاده شود که در این میان مسائل امنیتی، فرهنگی و اجتماعی باید مد نظر قرار گیرد.

وی ادامه داد: استاندار جدید آذربایجان غربی امور اداره استان را با خیل عظیمی از مشکلات و پتانسیل های بالای استان به دست می گیرد و امید می رود این استاندار بومی در راه توسعه آذربایجان غربی قدمهای مثبتی بردارد.

فرماندار مهاباد نیز به نمایندگی از فرمانداران شهرستانهای آذربایجان غربی در ادامه این مراسم با تقدیر از عملکرد رحیم قربانی در راستای کاهش تهدیدات و افزایش فرصتهای استفاده از مرزها، افزود: در زمینه توسعه زیر ساختها یک جانبه نگری از بین رفته است و فضای مملو از اعتماد در سطح شهرهای محروم حاکم شده است.

جعفر ذوالفقاری بر پیاده سازی مدیریت استراتژیک برای پیشبرد اهداف چشم انداز بیست ساله و برنامه پنجم توسعه کشور در شهر های مرزی و محروم تاکید کرد.