نوع فعالیتهای فرهنگی در دور سوم سفرهای هیئت دولت تغییر می کند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مصطفی محمد نجار شامگاه دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه استانداران آذربایجان غربی با اشاره به ضرورت توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی به خصوص جوانان و بانوان در کشور افزود: ایجاد شادی و نشاط لازمه یک جامعه اسلامی بوده و دولت دهم تحقق این هدف را در راس فعالیتهای خود قرار داده است.

وی ادامه داد: ایجاد پارک و فضای سبز، توجه به خرده فرهنگهای محلی، تسریع در رسیدگی به عمران شهری و روستایی و بحث توجه به تهدیدهای امنیتی می تواند دولت دهم را در ایجاد فرهنگ نشاط و شادابی در جامعه که از ضرورتهای کشور است، یاری کند.

نجار با اشاره به تشکیل جلسات ویژه و منظم در شورای امنیت ملی کشور در جهت ارتقای امنیت به خصوص در مرزها بیان داشت: با حضور بنده در راس شورای امنیت ملی توجهات این شورا به مناطق شرق و غرب کشور بیشتر شده و در این راستا با توجه به اقدامات گروهای سلفی و افراطی در کردستان که قصد داشتند تعادل این استان را برهم زنند به شدت برخورد شده است.

وی با تاکید بر نهادینه کردن روحیه خدمتگزاری در کشور اظهار داشت: ارتقای سطح امنیت جامعه و شهروندان در دستور کار این شورا قرار دارد.

نجار با اشاره به موقعیت ویژه جغرافیایی آذربایجان غربی به دلیل هم مرز بودن با چهار کشور خارجی و وجود 960 کیلومتر مرز مشترک با کشورهای ترکیه، عراق، جمهوری آذربایجان و بخشهایی از کشور ارمنستان خاطرنشان کرد: با توجه به این شرایط امنیت موجود در این استان که با تعامل و همکاری مردم، روحانیون و تمامی مسئولان استانی محقق شده قابل تقدیر است.

وی با تاکید بر اینکه امنیت باید بومی باشد، تصریح کرد: آذربایجان غربی استانی با قابلیتهای بالای گردشگری، کشاورزی، صنعتی است و دارای نیروهای فرهیخته و نخبه در سطح کشور بوده و دومین استان پرآب کشور است که تمامی این عوامل ضرورت توجه ویژه به ایجاد امنیت پایدار در این استان را دو چندان می کند.

وزیر کشور با اشاره به خدمات بی شمار استاندار قبلی در سطح استان آذربایجان غربی گفت: رحیم قربانی به دلیل دارا بودن مدارج علمی، توان مدیریتی و اجرایی بالا و کارنامه درخشان در چهار سال دوران فعالیت خود در آذربایجان غربی جزو نیروهای ارزشمند برای دولت به شمار می رود.

وی با اشاره به مشکل پروازی بودن قربانی و حضور خانواده وی در تهران اظهار داشت: رئیس جمهور به دلیل اصرارهای فراوان رحیم قربانی به برای حضور در تهران سرانجام به تغییر وی رضایت داد و امروز شاهد تودیع وی هستیم.

نجار با اشاره به علاقه فراوان رئیس جمهور به خطه آذربایجان به خصوص به مردم شهید پرور آذربایجان غربی گفت: قبل از حضور بنده در این مراسم رئیس جمهور تلفنی از بنده خواست سلام و مراتب قدردانی وی را به مردم این استان برسانم.

وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود به ویژگی های بارز وحید جلال زاده استاندار جدید آذربایجان غربی هم اشاره کرد و بیان داشت: جلال زاده از مدیران ارزشمند و متعلق به این خطه از کشور است و انتظار می رود نوار خدمات، توسعه و ترقی ایجاد شده توسط استاندار سابق از این پس با شتاب بیشتری در استان طی شود.

نجار همچنین به تاکید رئیس جمهور مبنی بر انتخاب استانداران جوان و متخصص اشاره کرد و گفت: در بین شش استاندار جدید معرفی شده جوان ترین استاندار وحید جلال زاده است.

وی در ادامه با تقدیر از تلاشهای تمامی گروه ها، احزاب، مدیران، روحانیون، ائمه جمعه و نمایندگان مردم استان در مجلس و همکاری های مردم استان در جهت یاری رساندن به رحیم قربانی برای توسعه استان از آنها خواست جلال زاده را نیز مورد حمایت و پشتبانی خود قرار دهند.

وزیر کشور خطاب به جلال زاده تصریح کرد: استانداران و مدیران انتخاب شده در دولت نهم و دهم وامدار هیچ حزب و گروهی نیستند و مستقیم از سوی هیئت دولت انتخاب می شوند.

وی همچنین از جلال زاده خواست در انتخاب مدیران از افرادی لایق و قوی بدون هیچگونه پذیرش توصیه از سوی هیچ یک از افراد و گروه ها استفاده کند.

نجار یادآور شد: تمامی مدیران تنها بدهکار مردم هستند و باید در طول دوران فعالیت خود در جهت خدمت صادقانه و بی منت به مردم گام بردارند و تلاش کنند.

وی همچنین اجرای اهداف دولت و پیاده کردن سیاستهای وزارت کشور در استانها را از نقشهای کلیدی استانداران برشمرد و گفت: در کنار این امر باید مصوبات دور اول و دوم سفرهای هیئت دولت در استانها هرچه سریعتر شتاب گرفته و خاتمه یابند که روند اجرای مصوبات دور اول سفر هیئت دولت در استان آذربایجان غربی بالای 90 درصد گزارش شده است.

وزیر کشور در ادامه به نقش مهم و کلیدی ایران در دنیا و منطقه خاورمیانه اشاره و بیان داشت: حضور مقتدرانه رئیس جمهور در سازمان ملل به همراه نطق محکم وی در اجلاس 1+5 و موفقیت کشورمان در استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای به همراه ناکامی های دشمنان در این زمینه تنها گوشه هایی از اقتدار و موفقیت ایران اسلامی به شمار می رود.

نجار در ادامه سخنان خود آغاز فعالیت دولت دهم را همزمان با آغاز دهه چهارم انقلاب دانست و گفت: دهه چهار دهه پیشرفت و عدالت به معنای الگوی اسلامی و ایرانی همراه با ارزشهای فرهنگی و دورنی ایران اسلامی است.

وی با بیان اینکه امروز ایران اسلامی در تمامی زمینه در اوج اقتدار و آمادگی کامل به سر می برد خواستار هوشیاری بیش از پیش مسئولان به خصوص نیروهای نظامی و انتظامی در جهت برقراری امنیت پایدار در کشور شد.

وی با محکومیت شدید حادثه تروریستی سیستان و بلوچستان گفت: با بررسی و جمع آوری اسناد موجود از این حادثه برگ ننگین دیگری بر اقدامات تروریستی و ناجوانمردانه استکبار برای دنیا آشکار شد.

نجار با اشاره به مذاکرات برای دستگیری عوامل این حادثه با کشور پاکستان تصریح کرد: پس از جمع آوری اسناد و حضور در کشور پاکستان ابتدا مسئولان این کشور از قبول حضور تروریستها در پاکستان سربازدند اما بعد از مشاهده اسناد آن را پذیرفتند.

وزیر کشور گفت: کشور پاکستان خواهان همکاری ایران در کمک رسانی به حل بحران این کشور با کشور افغانستان است.