برای آزادی شالیت هر کاری انجام می دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی هاآرتص، شیمون پرز رئیس رژیم صهیونیستی در انتقاد از گزارش گلدستون درباره جنایات نظامیان این رژیم در حمله 22 روزه به غزه منکر این اقدامات شد.

وی که در جمع دانش آموزان صهیونیست در شمال سرزمینهای اشغالی سخن می گفت موارد مطرح شده در گزارش مذکور را که به کشته شدن شمار زیادی از کودکان در این حمله اشاره می کند مورد انتقاد قرار داد.

به ادعای پرز کشته شدن کودکان موردی است که حماس برای جلب نظر رسانه های خارجی مطرح کرده و سبب منحرف شدن مسیر گزارش سازمان ملل متحد درباره جنگ 22 روزه شده است.

پرز که در جمع دانش آموزان محل تحصیل گلعاد شالیت سخن می گفت در ادامه ادعا کرد: شالیت یکی از فرزندان ما است و ما برای بازگرداندن وی به خانه هر کاری خواهیم کرد.

با وجود مذاکرات طولانی مقامهای صهیونیستی با نمایندگان جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) درباره شالیت تا کنون توافقی درباره مبادله این نظامی اسرائیلی با اسرای فلسطینی صورت نگرفته است.