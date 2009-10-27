آخرین فیلم هیث لجر در سینماهای ایتالیا رکورد زد

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد آخرین نقش‌آفرینی هیث لجر فقید روی پرده نقره‌ای سینما از روز 23 اکتبر در 227 سینمای ایتالیا به نمایش درآمد و با فروش میانگین 11870 دلار در هر سالن، سومین میانگین برتر سال 2009 را از خود برجا گذاشت. جانی دپ، جود لا و کالین فارل دیگر بازیگران این فیلم فانتزی هستند.

فروش 2.7 میلیون دلاری "تخیلات دکتر پارناسوس" در ایتالیا بهترین اکران افتتاحیه فیلم گیلیام تا امروز بوده است. این فیلم نخستین بار از روز 16 اکتبر در 330 سینمای بریتانیا به نمایش عمومی درآمد و توانست 1.5 میلیون دلار بفروشد. فروش افتتاحیه آن در 73 سینمای اسپانیا هم این هفته از مرز 333 هزار دلار گذشت.

روبرتو پرویا رئیس شرکت پخش موویمکس پخش‌کننده "پارناسوس" در ایتالیا گفت: تقریبا دو سال پس از مرگ لجر، جایگاه او در میان سینمادوستان ایتالیا در کنار دیگر ستارگان فیلم همچنان محکم است. ضمن اینکه ما دریافتیم جوانان ایتالیایی گیلیام را هم دوست دارند و او در کشور ما به مقام یک ستاره موسیقی رسیده است.

انتظار می‌رود موویمکس تعداد سینماهای نمایش‌دهنده "پارناسوس" را در دومین هفته اکران تا 300 سالن افزایش دهد. این اقدام مدیران شرکت پخش‌کننده در پاسخ به استقبال خیره‌کننده تماشاگران ایتالیایی از آخرین فیلم هیث لجر بازیگر فقید و درخواست گروههای سینمایی در فیس‌بوک برای افزایش تعداد سینماهای آن بوده است.

نزدیکترین رقیب "پارناسوس" در جدول فروش سینمای ایتالیا کمدی ایتالیایی "اوگی اسپوزی" بود که در 378 سینما رقمی در حدود 1.4 میلیون دلار فروخت و میانگین فروش آن در هر سینما 3741 دلار بود. "جولی و جولیا" با 850 هزار دلار در 152 سینما و "برونو" با 800 هزار دلار در 239 سینما دیگر فیلم‌های پرفروش هفته بودند.

پرویا درباره استقبال مردم ایتالیا از "پارناسوس" گفت: برنامه تبلیغاتی ما تمام گروههای سنی بزرگسالان، جوانان، کودکان و حتی خانواده‌ها را نشانه رفته بود و ما از واکنش همه آنها شگفتزده شدیم. این بسیار خوشحال‌کننده است که وارد سالن سینمای بشوید و ببینید افراد مختلف همه از تماشای یک فیلم لذت می‌برند.