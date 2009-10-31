اداره خدمات آب و برق 11 روستای استان مرکزی به دهداران واگذار شد

علی‌ حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: نتایج این اقدام در دادن اختیارات به دهداران مورد استفاده قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه، وظایف دهداران بر اساس نیاز روستاها باید افزایش پیدا کند، خاطرنشان کرد: طرح واگذاری امور آب و برق و مخابرات و سایر خدمات به دهداران در برنامه قرار دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی در ادامه خاطرنشان کرد: تعداد مشترکان این شرکت 110 هزار نفر در 666 روستاست.

وی با اشاره به اجرای طرح تعویض 600 هزار واشر شیر آب خانه‌های روستایی به کمک پیمانکار اضافه کرد: همزمان با تعویض واشرها، نصب برچسب‌های شماره اشتراک بر روی درب منازل، پیمایش و ممیزی در زمینه تعداد خانوار روستایی، دام سبک و سنگین همچنین نظرسنجی از مشترکان اجرا می شود.