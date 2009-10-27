ایرج تقی‌پور به خبرنگار مهر گفت: امکان اکران فیلم‌های فرهنگی اتفاقی مبارک برای سینمای ایران است نمایش این فیلم‌ها برای سینمای ایران لازم است، اما نمایش عمومی فیلم‌های فرهنگی مانند همه کشورهای جهان باید همراه با برنامه‌ریزی و هدفمند باشد.

وی ادامه داد: بهترین روش اکران فیلم‌های فرهنگی را در پاریس شاهد هستیم. در این شهر فیلم‌های هنری که مخاطب محدود دارند به شکلی نوبتی و گردشی در سالن‌هایی که برای نمایش این آثار درنظر گرفته شده در مدت زمان طولانی روی پرده می‌روند.

تقی‌پور با اشاره به شکل نادرست عرضه این آثار در سینمای ایران گفت: متاسفانه در شکلی که فیلم‌های فرهنگی عرضه و معرفی می‌شوند مخاطب برای دیدن این فیلم‌ها ترغیب نمی‌شود، چطور ممکن است سینمادوستان و علاقمندان به سینما از اکران محدود و نامنظم یک فیلم در زمانی کوتاه باخبر شوند وبتوانند برای دیدن این فیلم‌ها برنامه‌ریز ی کنند.

این تهیه‌کننده افزود: اکران فیلم‌های فرهنگی اراده محکم می‌خواهد، برای موفقیت این طرح باید مجموعه‌ای از عوامل و شرایط فراهم شود و در کنار دولت، صاحبان سینما و سینماگران مدیریتی منسجم و قدرتمند وجود داشته باشد که این آثار را در شکلی درست و حرفه‌ای عرضه کند.

تقی‌پور با اشاره به هزینه‌های اجرای یک طرح موفق گفت: باید دولت کمک کند تا سینماداران برای نمایش این فیلم‌ها رغبت و تمایل نشان بدهند، نمی‌توان انتظار داشت صاحبان سالن‌ها بدون این که منفعتی از این طرح ببرند سینماها را به اکران فرهنگی اختصاص بدهند. مشکلات اکران فرهنگی سینماداران را بی‌انگیزه کرده است.

وی افزود: همکاری دولت و نهادهایی مانند بنیاد سینمایی فارابی می‌تواند زمینه‌ای فراهم کند که سینمادارها از نظر اقتصادی برای نمایش این فیلم‌ها با مشکل مواجه نشوند. اگر درآمد معقول و قابل قبولی از این فیلم‌ها نصیب سینمادارها شود آنها مقابل جریان اکران فیلم‌های فرهنگی نمی‌ایستند.

این کارشناس تولید فیلم ادامه داد: بعضی از فیلم‌هایی که به نام سینمای فرهنگی و هنری در نوبت مانده‌اند هیچ جذابیتی ندارند و نمی‌توانند در اکران به موفقیتی برسند. این آثار نباید به اسم فیلم فرهنگی اکران شوند، محل عرضه مناسب برای این فیلم‌ها شبکه نمایش خانگی و شبکه‌های تلویزیونی است، نباید هر فیلمی را که مخاطب محدود دارد به نام فیلم فرهنگی بر پرده سینماها فرستاد.

ایرج تقی‌پور گفت: امیدوارم آقای شمقدری و مسئولان جدید سینمایی برای اکران فیلم‌های فرهنگی برنامه‌ریزی حرفه‌ای کنند، اگر نمایش این آثار یکی از دغدغه‌های مسئولان سینمایی باشد و برای آن هزینه کنند می‌توان امیدوار بود این طرح تازه به موفقیت برسد.