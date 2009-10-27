داوری آثار جشنواره کتاب سال دانشجویی توسط 60 استاد دانشگاه‌

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون اطلاع‌رسانی سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی با اعلام این خبر گفت: همه آثار تألیفی و ترجمه‌ای دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور در چهار مرحله توسط تیم داوران مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و در پایان از 40 نفر برگزیده طی مراسمی در روز سه‌شنبه 26 آبان ماه (روز کتاب، حوزه، دانشگاه و تولید دانش) تجلیل می‌شوند.

محمد خیرخواه گفت: تا کنون 400 عنوان کتاب به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است که این آثار در دو بخش اصلی شامل تمام رشته‌ها و گروههای دانشجویی و بخش ویژه شامل موضوعاتی مانند اصلاح الگوی مصرف، روانسازی تجارت، نکوداشت ایثار و شهادت دانشجویی و کار آفرینی و اشتغال مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

خبر دیگر اینکه بیش از 300 نمایشگاه کتاب در مراکز کانون پرورشی سراسر کشور همزمان با هفدهمین دوره هفته کتاب برگزار می‌شود.

علاوه بر برگزاری این نمایشگاهها، نمایشگاهی از مجموعه فعالیتهای انجام شده پیرامون موضوع کتاب و کتابخوانی در طول تابستان از قبیل نشریات، معرفی کتاب دفتر اعضاء، شناسنامه مطالعاتی اعضاء، کارت پستال و کاردستی اعضاء و مربیان در مراکز استانها برپا می‌شود.

همکاری در برپایی نمایشگاه کتاب در مدارس و آموزشگاههای شهر تهران، برپایی نمایشگاه کتاب در روستاها به همراه نمایش فیلم توسط مراکز سیار روستایی سراسر کشور و همکاری با ارگانهای دولتی همچون کارخانجات، صنایع پتروشیمی و شرکت مخابرات برای مشترک کردن فرزندان کارمندان و ارسال کتاب به نام آنها از دیگر برنامه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در هفته کتاب است.

هفدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران از 23 تا 30 آبان ماه در سراسر کشور برگزار خواهد شد.