هدف اصلی دشمنان نظام تضعیف ولایت فقیه است

به گزارش خبرنگار مهر در کاشمر، حجت الاسلام محسن قرائتی صبح سه شنبه در همایش علم و اخلاق در سیره امام رضا (ع) به بیان اهمیت ولایت فقیه پرداخت و افزود:‌ تفاوت نظام مبتنی بر ولایت فقیه با نظام های استبدادی در این است که ولی فقیه به دنبال حاکم کردن حرف خداست و برای رضای خدا کار می کند ولی نظام استبدادی به دنبال حاکم کردن حرف خودش است و برای رضایت استکبار کار می کند.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور تصریح کرد: دشمنان نظام و انقلاب هم هدف اصلی خود را تضعیف ولایت فقیه قرار داده اند.

قرائتی با اشاره به اهمیت علم در دین مبین اسلام افزود:‌ از نظر اسلام علم همیشه و همه جا ارزش دارد اما آنچه آن را با ارزش تر می کند این است که کسب علم با نیت الهی باشد.

وی خطاب به دانشجویان گفت: علم را برای کسب مدرک و استخدام در مراکز دولتی نخوانید بلکه برای انجام وظیفه و رضای خداوند به دنبال کسب علم باشید.

وی در ادامه بر لزوم افزایش سطح مطالعات جوانان و دانشجویان تأکید کرد و گفت:‌ کسب علم فقط به خواندن کتب درسی نیست بلکه این کتاب ها حداقل ها است و بنابراین لازم است دانشجویان مطالعات خود را در زمینه های مختلف افزایش دهند.

قرائتی با تأکید بر لزوم بهره وری کامل فرصت ها و جلوگیری از هدر دادن عمر و به ویژه دوران جوانی خاطرنشان کرد: بر اساس آیات قرآن مجید جوانان سه دسته هستند، یک دسته کسانی که هیچ اراده ای از خود ندارند و تحت تأثیر محیط و اطراف خود قرار می گیرند و دسته دوم کسانی هستند که محکم و با اراده می باشند و خودشان را در شرایط مختلف حفظ می کنند.

وی ادامه داد:‌ دسته سوم جوانانی که قرآن معرفی می کند کسانی هستند که نه تنها خود را حفظ می کنند بلکه جامعه را نیز عوض می کنند.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور همچنین با اشاره به اهمیت نماز و با بیان اینکه خداوند هیچ احتیاجی به نماز ما ندارد و این ما هستیم که محتاج ارتباط با خالق عالم می باشیم تصریح کرد:‌ به مفاهیم نماز و اسرار آن توجه داشته باشید و در این زمینه مطالعه کنید.

حجت الاسلام قرائتی در بخش دیگری از سخنانش به بیان و پاسخگویی برخی شبهات مذهبی پرداخت و از دانشجویان خواست در زمینه پاسخ به شبهات تحقیق کنند.

وی گفت:‌ لازم است جوانان و به ویژه دانشجویان با افراد اسلام شناس در ارتباط باشند و سؤالات و شبهات مذهبی که برای آنان به وجود می آید و در جامعه مطرح می شود را از این افراد بپرسند.

قرائتی با تأکید بر لزوم اخلاص در اعمال و با بیان اینکه فرد مخلص در واقع با خدا معامله می کند به وجود زیارتگاه شهید مدرس (ره) در کاشمر اشاره کرد و افزود:‌ آیت الله مدرس چون برای خدا کار می کرد و دستش را در دست خدا گذاشته بود جرأت و قدرت ایستادگی در برابر استبداد پیدا کرده بود و یکی از شخصیتهایی که در ساخته شدن شخصیت حضرت امام خمینی (ره) نقش داشت شهید مدرس بود.