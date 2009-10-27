اتحادیه اسلامی ائمه جماعات و خطیبان در اسپانیا تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، شیخ علا سعید رئیس " اتحادیه اسلامی ائمه جماعات و خطیبان" اظهار داشت: این اتحادیه اسلامی در اسپانیا ثمره تلاشهای فعالانه و فوق العاده ائمه مسلمان در سالهای گذشته است.

وظیفه این گروه جدید آموزش ائمه جماعات و خطیبان سراسر کشور است.

براساس اظهارات سعید، جامعه درحال رشد مسلمانان در اسپانیا نیازمند راه‌اندازی یک گروه اسلامی رسمی برای متحد کردن تلاشهای ائمه جماعات و خطیبان سراسر کشور است.

این گروه پوششی سه کمیته تخصصی فتوا، تحقیق و آموزش خواهد داشت و تلاش می کند این عرصه ها را در اسپانیا ارتقاء بخشد.

این اتحادیه ماه می گذشته از سوی وزارت کشور اسپانیا مورد تصویب قرار گرفت.

سعید گفت: در مرحله اول ما برای راه اندازی چنین تشکیلاتی در وزارت دادگستری به منظور ثبت اتحادیه خود با موانعی مواجه شدیم، پس از آن به وزارت کشور مراجعه کرده و موافقت رسمی را پس از ارائه مدارک لازم برای راه اندازی این اتحادیه دریافت کردیم.

تعدادی از مقامات عالیرتبه اسپانیا و حدود 70 امام جماعت و خطیب از سراسر اسپانیا در مراسم افتتاح این اتحادیه شرکت کردند که در آن میان می توان به مدیر کل اداره مهاجرت والنسیا، رئیس شورای اروپایی فتوا و تحقیق، رئیس مجمع اروپایی ائمه جماعات و راهبران معنوی اشاره کرد.

این سازمان پوششی اسلامی با هدف ترویج نقش ائمه جماعات در جامعه فعالیت می کند. اتحادیه اسلامی ائمه جماعات و خطیبان قصد دارد به متحد کردن تلاشهای ائمه جماعات پرداخته و آنها تحت حمایت یک سازمان مرجع قرار دهد. این سازمان همچنین تلاش می کند منافع ائمه جماعات را حفظ و از حقوق قانونی آنها دفاع کند.

رئیس این اتحادیه تازه تأسیس تصدیق کرد بسیاری از ائمه جماعات در مساجد اسپانیا برای انجام شغل خود به بهترین شکل آماده نشده اند.

سعید گفت: حدود 700 مسجد در اسپانیا وجود دارد که بیشتر آنها تحت نظارت ائمه جماعات داوطلبی قرار دارد که علوم دینی مطالعه نکرده اند و به خوبی برای این شغل آماده نشده اند.

همچنین در این اتحادیه تازه تأسیس به تربیت مبلغان زن نیز توجه خواهد شد چرا که براساس اظهارات رئیس اتحادیه نقش زنان در دعوی اسلامی غیرقابل انکار است از این رو باید از زنان حفاظت کرد تا آنها در دام جهل و فریب گرفتار نشوند.

این فعال مسلمان همچنین اظهارداشت که این گروه تازه تأسیس برای ادغام مسلمانان در جامعه نیز تلاش خواهد کرد و همچنین به ترویج چهره حقیقی اسلام می پردازد.

حدود 800 هزار نفر مسلمان در میان جمعیت 40 میلیونی اسپانیا زندگی می کنند.

این کشور اروپایی اسلام را از طریق قانون آزادی دینی مصوب ژوئیه سال 1967 به رسمیت شناخته است.